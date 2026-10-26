La aeronáutica andaluza podrá optar a más de 200 millones de fondos europeos para aviación limpia en 2027

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, en una reunión en Clean Aviation (Bruselas). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las empresas del sector aeronáutico andaluz podrán optar en 2027 a nuevos incentivos europeos por valor superior a 200 millones de euros a través de la iniciativa CAJU (Clean Aviation Joint Undertaking), instrumento de apoyo a investigación e innovación de la Unión Europea para transformar la aviación hacia un modelo más sostenible.

Así lo ha avanzado el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, tras la reunión mantenida en Bruselas con el responsable de Coordinación de Programas de esta iniciativa, Sebastien Dubois, y con miembros del equipo directivo, entre ellos el jefe del área de Sinergias, Daniele Violato. Este encuentro se ha producido en el marco de la Semana Europea del Hidrógeno, programada del 26 al 30 de octubre.

Con la presencia del consejero, se busca posicionar a la comunidad como un enclave de referencia en la producción, distribución y exportación de hidrógeno verde, dar visibilidad a los proyectos en curso en Andalucía y mostrar el potencial de la comunidad como hub energético del futuro.

Asimismo, ambos han revisado el acuerdo de cooperación firmado entre Junta de Andalucía y Clean Aviation en 2025 y han preparado la participación de la industria andaluza en esa próxima convocatoria de ayudas para el conjunto de la UE.

En el desarrollo de esta reunión, tanto Paradela como el responsable de Coordinación de Programas de Clean Aviation Joint Undertaking han coincidido en continuar explorando vías de colaboración que redunden en nuevas oportunidades para el ecosistema aeronáutico andaluz y en la consolidación de Andalucía como referente europeo de la aviación sostenible.

En este contexto, el consejero ha señalado que "el sector aeronáutico es estratégico para Andalucía, lo que tenemos por delante es una intención más deliberada de acercar las políticas de innovación y las políticas industriales de la región a las desarrolladas por la Unión Europea".

Por su parte, Daniele Violato ha resaltado la propuesta andaluza por una alineación estratégica con los enfoques europeos "para agrupar todos los recursos necesarios y capacidades y aspirar a un ecosistema aeronáutico europeo más competitivo y sostenible". Para dar continuidad a esa cooperación, ambas partes han abordado la nueva convocatoria de incentivos que prevé lanzar Clean Aviation a principios de 2027 y a la que podrán optar las empresas andaluzas.

Al hilo, Paradela y Dubois han valorado la posibilidad de celebrar una jornada de trabajo en Sevilla para dar a conocer los detalles de esa próxima convocatoria. "En 2027 se lanza una convocatoria nueva en la que también participaremos, así que Andalucía seguirá muy activa en todos estos frentes", ha añadido.

CLEAN AVIATION

Clean Aviation es una asociación público-privada creada en 2022. Financia el desarrollo de aeronaves regionales y de corto y medio alcance que reduzcan un 30% sus emisiones netas de gases de efecto invernadero.

Sus dos últimas convocatorias adjudicaron 945 millones a 12 proyectos, en septiembre de 2025, y 664 millones a 19 proyectos, en septiembre de este año. Andalucía es la única comunidad autónoma española que ha formalizado un acuerdo con Clean Aviation, vigente hasta 2031. Además, en Europa tienen acuerdos similares Hamburgo, Brandeburgo, Sajonia, Occitania, Campania y Piamonte.

La preeminencia de Andalucía como uno de los principales polos industriales y de innovación en materia aeronáutica en España y Europa motivó la rúbrica en 2025 de un memorando de cooperación con Clean Aviation para promover el desarrollo de tecnologías que favorezcan una aviación más sostenible y con menos emisiones y ruido.

En esta línea, Paradela ha recordado que "la aviación sostenible, que se sustenta en el uso de nuevas tecnologías limpias y digitales, es ya un nicho de oportunidades industriales y cuenta con grandes perspectivas de crecimiento". Por eso, ha abundado en que "Europa puede aprovechar la experiencia, las capacidades y los recursos andaluces para impulsar la competitividad y la sostenibilidad del sector", ha apostillado.

No obstante, ese protocolo ha derivado en la configuración de un grupo de trabajo y de una hoja de ruta conjunta, validada por el ecosistema aeroespacial andaluz y alineada con la Agenda Estratégica de Investigación e Innovación de este programa europeo, con el fin de identificar las áreas de I+D en las que la Junta de Andalucía centra sus esfuerzos.

La reunión llevada a cabo este lunes ha permitido evaluar el nivel de ejecución de las distintas áreas de trabajo que se encuentran en marcha en consonancia con las estrategias marcadas por esta alianza y que tienen un presupuesto superior a 31 millones de euros.

Entre ellas, ha destacado la línea de incentivos empresariales enmarcada en la iniciativa InnovAndalucía dirigida a apoyar proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental sobre aviación sostenible.

Presupuestada en 15 millones de euros y cofinanciada por el programa Andalucía Feder 2021-2027, esta convocatoria se encuentra en fase de resolución provisional, con la previsión de que pueda estar finalizado el trámite de concesión a finales de 2026.

Asimismo, a esta actuación se suma la iniciativa del Hub Aeronáutico Net Zero Jerez, que contempla ayudas para el desarrollo de soluciones innovadoras relacionadas con los nuevos combustibles o la fabricación de sistemas aéreos sostenibles, entre otros. También en fase de resolución provisional, este programa acoge proyectos alineados con Clean Aviation que podrían superar los 16 millones de euros.

Por último, el hub aeronáutico de Jerez reunirá a un conjunto de actores involucrados en la sostenibilidad del transporte aéreo e implicará a "empresas emergentes" de menor tamaño unidas a las más grandes del sector, para que, de forma conjunta, respondan al objetivo de reducir la huella de carbono en esta actividad a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos y los servicios conexos.