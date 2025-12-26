Afianza integra 16 compañías en 2025 y suma más de 300 profesionales y 25 millones en facturación

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Afianza ha completado en 2025 la integración de 16 compañías especializadas que refuerzan su estructura multidisciplinar y amplían su presencia territorial en España, según ha informado este viernes la firma española de servicios profesionales integrales para empresas, cuyas nuevas incorporaciones del último año aportan una facturación conjunta superior a los 25 millones de euros y han supuesto la incorporación de más de 300 profesionales.

De este modo, la firma suma un total de 59 compañías integradas desde 2010, con una aportación conjunta a la facturación de más de 67,5 millones de euros.

Estas integraciones han permitido a Afianza inaugurar nuevas oficinas en Málaga, Barcelona y Vitoria, ampliando así su presencia territorial en mercados estratégicos para el sector de los servicios profesionales a empresas.

Las empresas integradas este año han sido, entre otras, Idea Asesores, Leiva Asesores Legales, Epimetheus, QualityConta y Asevi Asesores.

Estas adquisiciones contribuyen a diversificar la oferta de servicios de consultoría y asesoramiento laboral, fiscal, contable y jurídico, reforzando la capacidad de Afianza para atender a empresas en todo el territorio nacional.

"Cerramos un año excepcional para Afianza. Durante 2025 hemos incorporado más de 300 profesionales de gran prestigio y hemos ampliado nuestra presencia nacional con la apertura de nuevas oficinas en Barcelona, Málaga y Vitoria. Mantenemos un objetivo claro, seguir construyendo una firma de referencia que combine atención premium, cercanía y máxima calidad profesional para nuestros clientes", ha destacado el socio de Afianza, José Luis Cogolludo.

PRIMERA OFICINA EN MÁLAGA

Idea Asesores cuenta con 17 empleados especializados en asesoramiento financiero, fiscal, legal y en el área de ESG. La firma, con sede en Málaga desde 2000, se incorpora a Afianza y ha permitido abrir en 2025 la primera oficina de la compañía en Málaga.

Destaca por su amplia experiencia en la Administración Judicial de sociedades en el seno de procedimientos penales y en actuaciones como entidad especializada en la Fase Ejecutoria de procesos judiciales.

ATERRIZA EN BARCELONA

Leiva Asesores Legales, fundada en 1981 en Barcelona, cuenta con 18 profesionales del sector. El despacho ofrece servicios especializados en derecho mercantil y societario, laboral y seguridad social, fiscal, procesal y concursal, y 'family office'.

Su incorporación ha permitido establecer este año la primera oficina de Afianza en Cataluña y añade expertise en áreas clave del derecho empresarial.

EPIMETHEUS, REFUERZO EN LA OFERTA MULTIDISCIPLINAR DE AFIANZA

Fundada en 2014 por José Luis Ozalla Oñate y Manuel Fernández Moure, ambos expertos en el sector. Epimetheus cuenta con 52 empleados y desarrolla su actividad en cuatro grandes áreas de trabajo, que son finanzas y contabilidad, asesoramiento laboral en el ámbito de recursos humanos, fiscal y mercantil, y procesos administrativos.

Esta operación ha permitido a Afianza potenciar sus servicios profesionales integrales a compañías nacionales e internacionales de mediano y gran tamaño, concretamente en los sectores de energía, consumo y distribución, servicios financieros, y tecnología. Con esta integración, Afianza refuerza su posicionamiento estratégico en el 'middle market' español, consolidando su capacidad para ofrecer soluciones profesionales integrales a este segmento.

ASEVI, PRIMERA OFICINA EN VITORIA

Con más de 30 años de trayectoria, Asevi Asesores cuenta con una dilatada experiencia prestando servicios de asesoramiento laboral, fiscal y contable y jurídico a la pyme desde Vitoria. Esta integración refuerza la presencia de Afianza en el País Vasco, donde la firma quiere hacer una fuerte apuesta.

"Nuestro éxito reside en saber acompañar a quienes confían en nosotros en un entorno cada vez más dinámico, entendiendo la responsabilidad que implica sumarse a su trayectoria y poniendo siempre en el centro al equipo humano. Cada integración es una oportunidad para sumar talento e historias, desde el respeto y la cercanía que merecen quienes han construido un camino propio", señala Juan Francisco Torres Sereno, responsable del departamento de Desarrollo Corporativo.

Estas integraciones refuerzan la estrategia de crecimiento y diversificación de Afianza en 2025, que en 2024 duplicó su facturación hasta alcanzar los 50 millones de euros y prevé superar los 70 millones el próximo año. La firma cuenta ya con casi 1.200 profesionales y una presencia nacional fortalecida, sumando Málaga, Barcelona y Vitoria a las oficinas ya existentes en Madrid, Ibiza, Oviedo, Bilbao, Granada y Albacete.