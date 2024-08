Agricultura abre la segunda edición del programa de aceleración de empresas emergentes de La Vega Innova

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado la segunda convocatoria del programa de aceleración de La Vega Innova, que dará comienzo en septiembre.

En concreto, las empresas beneficiarias serán aquellas que trabajen en áreas como Internet de las Cosas (IoT), análisis masivo de datos, aplicaciones de cadena de bloques, ciberseguridad, inteligencia artificial y otras tecnologías relevantes para el sector AgriFoodTech.

Agricultura ha indicado que este programa ofrece una serie de ventajas diseñadas para potenciar el crecimiento de las empresas seleccionadas, incluyendo un análisis inicial, definición de objetivos y seguimiento mensual, actividades de capacitación y la posibilidad de probar productos y servicios en un entorno real.

Por otro lado, las personas que participen contarán con asesoramiento en áreas clave como modelos de negocio, estrategia, marketing, ventas y financiación, así como con el apoyo de expertos en los sectores agrícola, pesquero y alimentario.

El programa de aceleración de empresas emergentes en el sector AgriFoodTech, impulsado por el Departamento que lidera Luis Planas, ha culminado su primera edición de manera exitosa.

Durante nueve meses, estas empresas han desarrollado diversos proyectos en las instalaciones del centro tecnológico de La Vega Innova, donde han contado, en todo momento, con la colaboración de mentores expertos que han puesto a su disposición más de 250 horas de tutorización.

A lo largo de este periodo, estas empresas han participado en eventos relevantes del ecosistema emprendedor, con una presencia destacada en el South Summit 2024, Four Years From Now (4YFN) y el Mobile World Congress 2024.