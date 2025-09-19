Agricultura destina 19,2 millones de euros en ayudas a productores de frutos de cáscara por la sequía

Archivo - Hilera de almendros en flor en Torremanzanas, a 17 de febrero de 2022, en Torremanzanas, Alicante, Comunidad Valenciana (España). - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado una concesión de ayudas extraordinarias por la sequía para los productores de frutos de cáscara, destinando 19,2 millones de euros (el 96% del presupuesto total asignado) a un total de 16.423 productores.

Esta resolución contempla el pago a 34 titulares de explotaciones de un importe de 114.043 euros, ayudas que provienen de los fondos de la reserva agrícola de la Unión Europea.

En concreto, los productores de frutos de cáscara de secano que recibirán las ayudas serán los de las provincias de Almería, Alicante, Castellón, Murcia, Valencia y Tarragona, así como los productores de avellano en regadío de Tarragona.

De hecho, los beneficiarios son titulares de explotaciones agrícolas que recibieron ayudas de la Política Agraria Común (PAC) en la campaña 2024 y cuentan con superficies de almendro, nogal, castaño, algarrobo, avellano, pistacho u otras combinaciones de frutos de cáscara en secano, así como avellano.

Por otra parte, estas ayudas cubren un máximo de 70 hectáreas por titular y no se conceden ayudas inferiores a 200 euros.