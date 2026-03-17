Airbus elevará un 30% la producción del C295 en Sevilla tras los contratos firmados con Defensa

Imagen de archivo de la cadena de montaje de los aviones C295 de Airbus en Sevilla. - AIRBUS

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Airbus aumentará un 30% la producción del avión militar C295 en su línea de montaje final (FAL) de Sevilla, donde pasará de fabricar 10 a 13 unidades al año, en el marco del incremento de carga de trabajo derivado de los contratos firmados en los últimos años con el Ejército del Aire y del Espacio.

Según ha detallado la compañía a Europa Press, 2026 será un año de aumento de la producción para su negocio de aviones militares en España, con impacto tanto en las instalaciones de Sevilla (San Pablo y Tablada) como en las de Getafe, impulsado por los programas en curso y los nuevos pedidos nacionales.

En el caso del C295, cuya línea de montaje final se ubica en Sevilla, este incremento de cadencia responde a la ejecución del contrato para la fabricación de 34 aeronaves para España, que incluyen 18 aviones de transporte, ocho de vigilancia marítima (MSA) y ocho de patrulla marítima (MPA).

La compañía ha destacado que este aumento de producción se acompaña además de una mayor complejidad industrial, al incorporarse nuevas versiones del C295 destinadas a misiones avanzadas.

En concreto, la versión de patrulla marítima (MPA) supondrá la configuración más compleja desarrollada hasta la fecha para este modelo, con capacidades para misiones antisubmarinas, guerra antisuperficie, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, además de poder operar como centro de mando en vuelo.

Por su parte, la versión de viligancia marítima (MSA) estará orientada a operaciones como la lucha contra el contrabando, la inmigración irregular o el narcotráfico, así como a misiones de búsqueda y rescate.

Airbus ha señalado que la incorporación simultánea de estas versiones, junto a la de transporte táctico, supone un reto adicional para los equipos industriales en Sevilla.

En cuanto al calendario, la compañía prevé que la primera entrega de la versión de transporte del C295 tenga lugar a finales de 2026, mientras que el primer avión de vigilancia marítima se entregará en verano de este mismo año.

La línea de montaje final del C295 en Sevilla se encuentra actualmente a pleno rendimiento, con sus cuatro estaciones ocupadas por aviones correspondientes al programa español, incluyendo unidades de transporte, vigilancia y patrulla marítima.

El incremento de la producción del C295 se enmarca en un contexto más amplio de crecimiento de la actividad de Airbus en España, impulsado por contratos recientes como el programa Halcón I y Halcón II de Eurofighter --con 45 aeronaves-- o la adquisición de tres aviones A330 MRTT para reabastecimiento de vuelo.

En paralelo, la compañía prevé también un aumento de la cadencia en otros programas, como el propio A330 MRTT, cuya capacidad de conversión en Getafe pasará de cuatro o cinco a entre siete y ocho aviones al año.

Asimismo, Airbus trabaja en nuevos desarrollos tecnológicos y programas como el sistema de entrenamiento de combate, cuyo primer vuelo está previsto en 2026.

La compañía ha enmarcado este aumento de producción en la creciente demanda de capacidades militares en el actual contexto geopolítico, que está impulsando el refuerzo de las flotas aéreas en Europa.

En este escenario, Airbus ha señalado que trabaja también en el refuerzo de su cadena de suministro, el aumento de sus capacidades de mantenimiento (MRO) y el desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas a la conectividad, la autonomía y la inteligencia artificial, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de las fuerzas armadas.