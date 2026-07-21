Airbus será el inversor principal del nuevo fondo europeo de tecnología de doble uso y de defensa E2D

Michael Schoellhorn, CEO of Airbus Defence and Space, and Benoit Fosseprez, General Partner at AVP, sign an agreement establishing Airbus as the anchor investor in the new E2D European defence tech fund during the Farnborough Airshow. - AIRBUS

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La división de espacio y defensa de Airbus será el inversor principal del nuevo fondo de crecimiento europeo de tecnología de doble uso y de defensa E2D, según ha anunciado en un comunicado este martes.

El acuerdo fue firmado en el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough (Reino Unido), y, según ha explicado la empresa, esta inversión estratégica tiene como objetivo impulsar el ecosistema de defensa europeo aportando capital de crecimiento a empresas de alta tecnología de todo el continente, "reforzando así la soberanía europea y subsanando carencias críticas en materia de capacidades".

E2D fue lanzado el pasado mes de junio por AVP y Earlybird, dos empresas europeas líderes en capital riesgo y de crecimiento.

DESTINADO A EMPRESAS EN FASE DE CRECIMIENTO

Con un objetivo de 500 millones de euros, el fondo representa una de las colaboraciones franco-alemanas "más significativas" en el sector tecnológico europeo. El fondo, destinado a empresas en fase de crecimiento, tiene como objetivo invertir en unas 20 empresas con un importe medio de inversión de 25 millones.

Su ámbito de actuación abarca sectores como el espacial, aéreo, terrestre, marítimo y subterráneo, y respalda a empresas con modelos operativos modernos y una misión claramente definida, tanto en aplicaciones específicas de defensa como de doble uso.

E2D también ha anunciado su primera inversión en Alta Ares, con sede en Francia, una empresa que desarrolla 'hardware' basado en inteligencia artificial y 'software' agnóstico para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) y de lucha contra los sistemas aéreos no tripulados (UAS) o drones.

REALIDAD QUE EXIGE "ESCALA Y RAPIDEZ"

Esto se produce tras la firma reciente de un memorando de entendimiento entre la división de defensa y espacio de Airbus y Alta Ares para desarrollar conjuntamente e integrar soluciones europeas de última generación contra drones en la 'suite de gestión de combate' de Airbus.

En cuanto a AVP, cabe destacar que, desde su creación en 2016 en París (Francia), ha operado como una plataforma de inversión global independiente dedicada a empresas tecnológicas de alto crecimiento, gestionando más de 2.500 millones de euros en activos.

De su lado, la empresa paneuropea Earlybird, fundada en 1997, también gestiona 2.500 millones y apoya a empresas en fase inicial a lo largo de sus etapas de crecimiento con recursos financieros y acceso a redes estratégicas.

El director ejecutivo de Airbus defensa y espacio, Michael Schoellhorn, ha afirmado que la defensa europea "se enfrenta a una realidad que exige escala y rapidez; por lo que se debe construir y ampliar activamente un ecosistema tecnológico futuro de proveedores y socios".

"La inversión en E2D se suma a nuestras iniciativas internas y directas de fusiones y adquisiciones para impulsar la tecnología de vanguardia europea, manteniendo el capital, el talento y la propiedad intelectual esenciales en el continente", ha añadido.