Alantra dispara sus beneficios hasta septiembre con 9,47 millones, casi el triple que hace un año

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alantra obtuvo un beneficio neto atribuido de 9,47 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 184,2% --casi el triple-- en comparación con los 3,33 millones de euros del mismo periodo de 2024, según las cuentas remitidas por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

En tanto, los ingresos del grupo alcanzaron los 135,55 millones de euros, un 24,9% más que los 108,52 millones registrados en el acumulado de los tres primeros trimestres del curso previo.

En cuanto a la cifra de negocio, la compañía ha detallado que los ingresos correspondientes al área de 'Asesoramiento Financiero' crecieron un 27,2%, hasta los 107,9 millones de euros.

Este aumento se vio impulsado por un crecimiento interanual del 30% en la comisión media de las operaciones de M&A (fusiones y adquisiciones) asesoradas, "en gran parte debido a su creciente componente internacional".

Además, los ingresos de 'Gestión de Activos' aumentaron un 18,2 en términos interanuales, hasta los 27,6 millones de euros, debido a un crecimiento del 8,5% en el volumen de activos bajo gestión y a la generación de 1,7 millones de euros "en comisiones de éxito".

Por otro lado, el resultado de explotación de Alantra en los primeros nueve meses del año se situó en 8,3 millones de euros, frente a las pérdidas de 7,2 millones de euros en el mismo periodo de 2024.