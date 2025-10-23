Aldi, elegido 'Mejor Supermercado del Año 2026'

Aldi ha sido reconocida con dos galardones en la 15ª edición de los 'Premios al Mejor Comercio del Año 2026', en las categorías 'Mejor Supermercado' y 'Mejor Supermercado Discount'. - ALDI

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aldi ha sido reconocida con dos galardones en la 15ª edición de los 'Premios al Mejor Comercio del Año 2026', en las categorías 'Mejor Supermercado' y 'Mejor Supermercado Discount'. En detalle, como informa el supermercado, estos premios son elegidos por los consumidores.

Así, estos reconocimientos "consolidan" a Aldi como "la cadena de supermercados mejor valorada en España" y, además, ponen en valor el modelo de descuento de Aldi, que según la empresa, está orientado en asegurar "un nivel de calidad exigente, al mejor precio posible y hacer accesible su oferta a todos los hogares españoles".

En el marco de la jornada 'La Revolución en el Mundo del Retail 2025', la ceremonia de entrega ha tenido lugar en Barcelona que ha reunido a los principales referentes del sector, expertos en experiencia de cliente y líderes en innovación comercial.

En contexto, los 'Premios al Mejor Comercio del Año' son los únicos del sector retail que no cuentan con jurado. En esta edición, más de 100.000 consumidores han votado a sus marcas favoritas en casi 60 categorías.

"Recibir el reconocimiento de mejor Supermercado de España, y mejor Supermercado de Descuento de España, directamente de parte de los consumidores, es un honor para todo el equipo de Aldi. Estos premios reflejan la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros e impulsan a todo el equipo Aldi a seguir trabajando a diario en una propuesta que asegura la calidad de nuestros productos, los mejores precios y una compra sencilla para todos nuestros clientes", ha destacado la responsable de Comunicación Interna de Aldi, Nuria Díaz. compra satisfactoria para todos los hogares.