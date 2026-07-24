Almirall eleva más de un 49% sus ganancias en el primer semestre, hasta 39,6 millones

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MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Almirall obtuvo un beneficio neto de 39,6 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 49,4% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las ventas netas del grupo ascendieron a 602, millones en el periodo de enero a junio, con un crecimiento del 7,5% interanual, impulsadas por el aumento acelerado de las ventas de dermatología europea.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 150,7 millones de euros en el periodo, un 23,7% más con respecto al primer semestre de 2025, impulsado por el comportamiento constante de sus principales motores de crecimiento y por la evolución favorable del mercado.

Los gastos en I+D de la farmacéutica alcanzaron los 69,2 millones de euros, un 11,5% de las ventas netas, en línea con las expectativas, con un gasto trimestral más equilibrado en comparación con 2025.

La deuda neta de la empresa a cierre del primer semestre se mantuvo estable en 19,9 millones, con una liquidez y apalancamiento sólidos con 0,1 veces ratio deuda neta/Ebitda.

El presidente y consejero delegado de Almirall, Carlos Gallardo, ha destacado que siguen "consolidando su posición de liderazgo en dermatología médica y avanzando conforme a su trayectoria de crecimiento a largo plazo".

"El crecimiento continuado de nuestras opciones terapéuticas biológicas para la dermatitis atópica y la psoriasis, junto con la contribución positiva del resto de nuestro portafolio de dermatología, refleja la fortaleza de nuestra estrategia centrada en dermatología médica, nuestra ejecución comercial y la estrecha colaboración que mantenemos con la comunidad médica", ha concluido.