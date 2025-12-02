Almirall lanza una emisión de obligaciones simples por hasta 250 millones y S&P mejora su rating a 'BB+'

Archivo - Oficinas de Almirall - ALMIRALL - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Almirall ha acordado llevar a cabo una emisión de obligaciones simples de rango sénior por un importe nominal máximo de 250 millones de euros, con un tipo de interés fijo anual y con vencimiento en 2031.

Según ha informado este martes la biofarmacéutica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las obligaciones estarán garantizadas solidariamente por ciertas filiales de Almirall.

Los fondos obtenidos por Almirall mediante esta emisión de obligaciones se destinarán a amortizar íntegramente un importe nominal agregado de 300 millones de euros del principal de las obligaciones de rango sénior emitidas por la compañía con vencimiento en 2026, así como a pagar los costes y los gastos relacionados con la emisión.

El importe restante necesario para proceder a la cancelación total de las obligaciones existentes (las que tienen vencimiento en 2026) será aportado por Almirall con cargo a la tesorería contabilizada en su balance.

Las obligaciones se regirán por las leyes del Estado de Nueva York y se ofrecerán fuera de Estados Unidos. Almirall ha precisado que no hay garantía de que la emisión se complete, o si se completa, en cuanto a los términos de la misma.

El importe nominal total y definitivo de la emisión y los términos y condiciones finales de las obligaciones, incluyendo, entre otros, el tipo de interés, se determinarán una vez finalizado el proceso de prospección de la demanda que realicen los suscriptores iniciales de las obligaciones y en consideración a su resultado.

Almirall tiene previsto solicitar a la Bolsa de Valores de Luxemburgo la inclusión en el listado oficial y la admisión a negociación de las obligaciones en el mercado Euro MTF.

S&P ELEVA LA CALIFICACIÓN DE ALMIRALL

Paralelamente, la biofarmacéutica ha informado a la CNMV de que la agencia de calificación Standard and Poor's (S&P) ha elevado su rating desde 'BB' a 'BB+', con perspectiva estable.

En los nueve primeros meses del año, Almirall elevó sus ventas netas un 12,8% interanual, hasta los 820,7 millones de euros, gracias al crecimiento de su área de dermatología, liderada por su cartera de biológicos en Europa.

La compañía multiplicó por más de cinco su beneficio neto entre enero y septiembre, alcanzando los 39,1 millones de euros, frente a los 7,2 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

Durante la presentación de los resultados de los nueve primeros meses de este año, Almirall confirmó sus previsiones para 2025.

En concreto, las previsiones de la compañía incluyen un crecimiento de las ventas netas de doble dígito, entre el 10% y el 13%, y un Ebitda total de entre 220 millones y 240 millones de euros.