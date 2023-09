Álvarez (UGT) pide a las autoridades públicas que revisen la reestructuración de Celsa avalada por el juez

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido este miércoles a las autoridades públicas que revisen el proceso de reestructuración de la siderúrgica Celsa después de que el juez haya avalado el plan presentado por los acreedores, concediéndoles el control total de la empresa en detrimento de sus fundadores, la familia Rubiralta.

En rueda de prensa para presentar las prioridades de su sindicato para esta legislatura, el líder sindical ha subrayado que UGT, como sindicato mayoritario en Celsa, pidió al juez audiencia para defender los intereses de los trabajadores en el proceso.

"El juzgado se despachó diciéndonos que no nos daba audiencia y que no nos dejaba entrar como parte porque no teníamos intereses. Pero vaya que sí tenemos intereses (...) Cuando una empresa entra en estas condiciones hay un interés fundamental que es el de los trabajadores, incluso aunque sólo sea para proteger su derecho a la indemnización en el supuesto de que se disuelva la empresa", ha explicado.

Así, Álvarez considera que esta operación de reestructuración necesita ser revisada por parte de las autoridades públicas, porque han de analizarse las consecuencias que tendría dejar la compañía en manos de los fondos acreedores.

"Nos parece que los intereses que hay que preservar son los intereses del tejido productivo, de los trabajadores. Lo que defendemos son los intereses de los trabajadores y en el juzgado, repito, no hemos podido defenderlos porque no nos lo permitió", ha denunciado.