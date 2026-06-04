Amadeus inicia este viernes el segundo tramo del programa de recompra de acciones por hasta 150 millones

Archivo - Fachada de la sede de Amadeus en el edificio Herre, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Amadeus dará inicio este viernes al segundo tramo de su programa de recompra de acciones, por un importe de hasta 150 millones de euros o un máximo de 4,6 millones de acciones, tras la autorización confertida por la junta ordinaria de accionistas celebrada ayer, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así, este segunda fase del programa finalizará el próximo 29 de junio, con la finalidad de reducir el capital social de la Sociedad mediante la amortización de las títulos.

En total, este programa de recompra, junto al primer tramo, tenía como inversión máxima 500 millones de euros y hasta 15,6 millones de acciones, representativo del 3,468% del capital de la firma tecnológica.

Sobre el precio, los títulos no se adquirirán a uno superior al más elevado entre el precio de la última operación independiente o la oferta independiente más alta de ese momento en el centro de negociación donde se efectúe la compra.

Mientras, no se comprarán en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro de negociación donde se efectúe la compra.

Este miércoles, los accionistas de Amadeus autorizaron en junta ordinaria el pago de un dividendo de 664,6 millones de euros y la reelección del consejero delegado, Luis Maroto, como consejero ejecutivo por un periodo de un año, así como la emisión de deuda por hasta 7.500 millones de euros, entre otros puntos del orden del día.