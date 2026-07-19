El Congreso se prepara para votar por segunda vez la senda de déficit de los Presupuestos sin mayoría para aprobarse

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Congreso acogerá este jueves, en un Pleno extraordinario, el segundo debate y votación de la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, con una mayoría de PP, Vox, Junts y UPN que ya ha manifestado su rechazo a la misma.

Tanto la senda del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas como los objetivos presupuestarios son el paso previo a la presentación del proyecto de Presupuestos en el Congreso, que el Gobierno calcula para la vuelta del verano.

El Congreso evaluó el pasado martes por primera vez la propuesta del Gobierno, que fija el déficit del conjunto de administraciones públicas en el 1,8% del PIB para el próximo año, 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029. De este conjunto, la mayor parte del déficit la asumirá la Administración Central, con el 1,5%, 1,4% y 1,3% para el periodo 2027-2029. De su lado, el déficit concedido a las comunidades autónomas es del 0,1%, lo que supone un margen fiscal de unos 5.849 millones de euros.

El PP, Vox, Junts y UPN decidieron votar en contra de la propuesta, que tampoco consiguió el respaldo unánime de los socios del Gobierno, pues Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Mico, se abstuvieron, dejando un resultado final de 167 votos a favor, 178 en contra y 5 abstenciones.

Tras esa derrota, el Gobierno volverá a aprobar la misma senda de estabilidad en Consejo de Ministros y la presentará en el Congreso, donde previsiblemente volverá a decaer el día 23. Si esto ocurre, el Ejecutivo continuará la tramitación de los Presupuestos de 2027 con una hoja de ruta fiscal más restrictiva con las autonomías, pero que cumplirá con los márgenes fiscales que impone la Unión Europea, una argucia respaldada por la Abogacía del Estado.

TECHO DE GASTO 'RÉCORD'

Un apartado importante que acompaña a los objetivos de estabilidad pero que no se somete a votación es el del límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', que para 2027 se eleva a la cifra récord de 226.032 millones de euros, un 6,6% más que en 2026.

Pese a la cifra histórica, Junts viene expresando su malestar en este punto porque el 96% le corresponde al Estado y el 4% a las comunidades autónomas. En cuanto a la deuda pública, el Gobierno prevé que registrará una senda descendente en los próximos tres años, pasando del 97,6% en 2027 al 96,4% en 2028 y al 95,3% en 2029.

En lo que respecta a otros puntos de los objetivos de estabilidad, se establece que la Administración Central y la Seguridad Social tendrán por delante una reducción de hasta el 77,6% en 2027. Para 2028, el recorte de deuda tendrá que caer al 77% sobre el PIB, mientras que en 2029 el objetivo será del 76,6%.

Para las comunidades, el objetivo es del 18,9% en 2027, cifra que mantiene la coherencia con lo marcado para 2026, que es el 19,7%. Para 2028, la ratio de deuda deberá reducirse al 18,3%, y para 2029, la reducción será hasta el 17,7%.

En el caso de las entidades locales, el objetivo de deuda en 2027 y 2028 será del 1,1%, y en 2029 deberán reducirla hasta el 1%. Además, el ministro de Hacienda ya ha comunicado que la regla de gasto ha quedado fijada en el 4% en 2027; en el 3,8% en 2028 y en el 3,6% en 2029.