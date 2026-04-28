Amazon, BBVA y CaixaBank, las tres mejores empresas para trabajar en España en 2026, según LinkedIn

Top Companies 2026, de LinkedIn. - LINKEDIN

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Amazon, BBVA y CaixaBank son las mejores empresas con más de 5.000 empleados para trabajar en España en este 2026, según una clasificación de LinkedIn publicada este martes.

La red social profesional ha presentado este martes la sexta edición española de su lista 'Top Companies 2026', que clasifica a las 25 empresas que ofrecen las mejores oportunidades de desarrollo profesional en España.

En ella, LinkedIn destaca las grandes firmas que mejor están impulsando el desarrollo del talento y ofreciendo oportunidades reales de crecimiento profesional, tras analizar a compañías con más de 5.000 empleados en el mundo y al menos 500 en el país y a partir de ocho pilares clave, entre los que figuran las oportunidades de crecimiento, el desarrollo de habilidades, la estabilidad, afinidad con la cultura de la empresa o la movilidad interna, explica en un comunicado.

A partir de ahí, en esta nueva edición española Amazon repite en el primer puesto: las habilidades más valoradas en la multinacional de comercio electrónico son gestión de proyectos, negociación y análisis de datos; los puestos más frecuentes son los de auxiliar de cadena de suministro, ingeniero de software y administrador de cuentas; operaciones, ventas e ingeniería son sus áreas con más trabajadores y los empleos se concentran especialmente en Madrid, Barcelona y Sevilla.

Completan el podio BBVA en la segunda posición -con análisis financiero, gestión de proyectos y gestión de riesgos como habilidades más valoradas y ejecutivo de banca, director de estrategia de negocio y científico de datos como puestos más frecuentes- y, en la tercera, CaixaBank: donde se valoran las habilidades de análisis financiero, negociación y gestión de proyectos y destacan los puestos de ejecutivo de banca, ingeniero de software y asesor financiero.

En 2025, eran Oracle y Pfizer quienes ocupaban el segundo y tercer puesto, respectivamente. LinkedIn resalta que este año "se mantiene el peso de sectores como el tecnológico, financiero, de consultoría, industrial y farmacéutico", con compañías como Amazon, BBVA, EY o Accenture en las primeras posiciones.

Así, las diez primeras empresas en el ranking Top Companies 2026 de LinkedIn son, en este orden, Amazon, BBVA, CaixaBank, EY, Accenture, Ericsson, NTT, A.P. Moller-Maersk, Santander y Microsoft.

Posteriormente, entre las 25 primeras posiciones se encuentran Salesforce (11º), Indra Group (12º), Kyndryl (13º), Siemens (14º), Bayer (15º), KPMG (17º), IBM (18º), AstraZeneca (20º), HP (22º) o FedEx (23º), entre otras.

LinkedIn destaca la entrada de nuevas entidades -como CaixaBank, Microsoft, IBM, Agilent Technologies, FedEx, Sage o Koch- y señala que esto "muestra una mayor rotación en la lista y cómo cada vez más compañías están reforzando sus estrategias para atraer y desarrollar talento".

"En un entorno marcado por el impacto tecnológico y donde las trayectorias son cada vez menos lineales, las empresas que forman parte de 'Top Companies' tienen algo en común: están facilitando que sus empleados crezcan dentro de la organización, asuman nuevos retos y evolucionen hacia distintos roles", analiza la responsable de LinkedIn Noticias España y América Latina, Virginia Collera.

"Este tipo de dinámicas están ganando peso y se han convertido en un factor diferencial para atraer y fidelizar talento, al estar más alineadas con las expectativas actuales de los profesionales y con las necesidades de un mercado cada vez más exigente", afirma.