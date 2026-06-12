El Ibex 35 pulveriza sus máximos históricos al superar los 18.700 puntos y sube un 2,3% en la semana

Archivo - Paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este viernes con un alza acumulado del 2,3% en la semana, lo que ha llevado al selectivo de las Bolsas y Mercados Españoles (BME) a situarse en los 18.764,40 puntos, máximos históricos desde el pasado 26 de febrero.

Durante la jornada, el principal índice bursátil rompió por primera vez la barrera de niveles máximos a las 10.18 horas al alcanzar los 18.795,20 puntos. El Ibex 35 revalida así sus máximos tras subir un 2,59% en la sesión de hoy, en niveles que no se veían desde febrero, cuando se situó en los 18.496 puntos antes del inicio del conflicto en Oriente Próximo.

El selectivo madrileño se sigue viendo influenciado por los precios del petróleo, que en la presente jornada caen por debajo de los 90 dólares, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado haber "puesto fin" en la madrugada de este viernes a la guerra con Irán, desatada tras la ofensiva lanzada por Washington y Tel Aviv contra Teherán el pasado 28 de febrero, pese a que, por el momento, desde la República Islámica no existe pronunciamiento alguno que lo confirme.

El anuncio del inquilino de la Casa Blanca se produce poco después de haber ordenado la suspensión de los ataques programados para la noche de este jueves contra Irán alegando que, tras llevar a cabo "conversaciones al más alto nivel" con funcionarios iraníes, todas las partes han aprobado los "puntos finales" del acuerdo.

"Dado que se han llevado a cabo conversaciones con Irán al más alto nivel del liderazgo iraní, yo, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche", ha señalado el presidente en un mensaje difundido en redes sociales.

Sobre esta cuestión, el director de Investigación Económica y Next Generation de Julius Baer, Norbert Rücker, señala que desde la gestora prevén "una mayor presión" sobre los precios del crudo. "2026 ha sido el año en que el factor impredecible más temido del mercado petrolero finalmente ha impactado. Hasta ahora, el mercado energético ha respondido muy bien, y el mensaje de resiliencia que se ha generado en medio de la incertidumbre general debería ser alentador", indicó.

En este contexto, el barril de Brent, de referencia en Europa, retrocedía un 3,60% al cierre de la sesión europea, hasta cotizar en los 87,15 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se abarataba un 3,68%, hasta los 84,49 'billetes verdes'.

Al mismo tiempo, la referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos marcaba los 46,70 euros por megavatio hora, tras caer un 6,30%.

Los inversores también están pendientes de la salida a Bolsa de SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk. La firma, que ha levantado 75.000 millones de dólares (64.953 millones de euros), convirtiéndose así en la mayor OPV de la historia, habría atraído una demanda de más de 350.000 millones de dólares (303.113 millones de euros) por parte de inversores institucionales y minoristas.

SpaceX vendió 555,6 millones de acciones a un precio de 135 dólares cada una, en una operación que la valora en unos 1,77 billones de dólares (1,53 billones de euros). La firma se ha estrenado a 150 dólares por acción con subidas del 11% en el Nasdaq de Nueva York y Texas con el símbolo 'SPCX'.

"Aunque la validación comercial de Starship es el eje central de los vectores de crecimiento de SpaceX, esperamos que el mercado se centre cada vez más en las pruebas de eficacia de su negocio de IA a través de más acuerdos de computación, los avances en Grok y su capacidad para penetrar en el mercado de clientes empresariales de inteligencia artificial", apunta la gestora de Neuberger, Evelyn Chow.

En el ámbito 'macro', el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en mayo en el 3,2% y acumula ya tres meses consecutivos por encima del 3% en pleno 'shock' por la guerra en Irán, según los datos definitivos publicados este viernes, que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

En el plano empresarial, Grifols Egypt for Plasma Derivatives (GEPD, 'joint venture' de Grifols con el Gobierno egipcio) ha comunicado que elevará la inversión del proyecto hasta los 460 millones de euros, con los que prevé aumentar a 40 el número de centros de donación de plasma en el país hasta 2029, entre otras cosas para aumentar la capacidad de recolección hasta los tres millones de litros.

Volviendo a la Bolsa española, Acciona Energía encabezó los aumentos (+13,07%) al cierre de la sesión de este viernes, seguido de Acciona (+10,37%), IAG (+7,13%), ArcelorMittal (+5,83%) y Banco Santander (+5,29%). Solo cuatro valores cerraron la semana en 'rojo': Repsol (-4,90%), Naturgy (-0,41%), Iberdrola (-0,10%) y Puig (-0,06%).

La euforia ha trascendido al resto de valores europeos, que también han cerrado la semana en positivo: el británico FTSE 100 avanzaba un 1,63%, el francés Cac 40 un 1,83%, el alemán Dax un 1,76%, el italiano FTSE MIB un 1,97% y el Euro Stoxx 50 un 2,16%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street subía al calor del debut bursátil de SpaceX: el Dow Jones remontaba un 0,68%, el S&P 500 un 0,44% y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, un 0,06%.

Respecto al mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,419%, lo que ha llevado la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- a 42,45 puntos.

En cuanto a las divisas, el euro se apreciaba un 0,02% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1580 'billetes verdes'.

En el ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro repuntaba un 3,12%, hasta situarse en los 4.242 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, recuperaba los 64.000 dólares tras avanzar un 2,08%.