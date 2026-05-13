Amazon cumple 15 años en España como uno de los mayores inversores con más de 25.000 millones desde 2010

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MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Amazon celebra su 15 aniversario en España y se consolida como uno de los mayores inversores en el país con más de 25.000 millones de euros desde 2010 para ampliar su plantilla, mejorar su tecnología, ampliar su oferta de servicios y expandir su red logística, según informa en un comunicado.

En concreto, Amazon.es levantó la persiana virtual en septiembre de 2011 y ha pasado de ser la compañía que enviaba libros a formar parte del día a día de millones de hogares españoles, facilitando el acceso rápido a productos, entretenimiento, tecnología, y transformando la forma en la que compran y viven las personas en España.

Todo empezó el 15 de septiembre de 2011 cuando pasada la medianoche, alguien realizó el primer pedido de Amazon en España: un ejemplar del Código Penal enviado a un cliente de Archena (Murcia) y desde entonces, la compañía ha invertido más de 25.000 millones de euros en España para impulsar su crecimiento.

"Hace 15 años, los clientes españoles nos abrieron las puertas de sus casas. Desde entonces, les estamos muy agradecidos y trabajamos cada día para hacerles la vida más fácil, entregándoles lo que necesitan, estén donde estén, de la forma más rápida y sostenible posible. Estamos muy orgullosos de cómo Amazon ha crecido junto a España: con las más de 17.000 pymes que venden en nuestra tienda, las 28.000 personas que forman nuestro equipo y junto a los millones de clientes que confían en nosotros", ha señalado la directora general de Amazon para España y Portugal, Ruth Díaz.

Tras estos 15 años, la multinacional prosigue con su apuesta en España y en los próximos meses expandirá su red logística con nuevas aperturas que incluyen un centro logístico en Zaragoza y una estación logística en Paterna (Valencia), que permitirán seguir mejorando la capacidad de servicio a clientes y vendedores en todo el país.

Además, anunció recientemente un aumento de su inversión total en España hasta alcanzar los 33.700 millones de euros en la próxima década para ampliar su infraestructura de centros de datos en Aragón e impulsar la innovación en inteligencia artificial en Europa.

La multinacional cuenta en España con alrededor de 40 instalaciones logísticas y más de 20.000 puntos de recogida, mientras que cuenta con una plantilla de más de 28.000 trabajadores que ocupan más de 400 posiciones diferentes y representan más de 100 nacionalidades.

Amazon apuesta por las pymes españolas, ya que tres de cada cuatro pymes que venden en su plataforma exportan, superando los 1.200 millones de euros en ventas internacionales anuales.