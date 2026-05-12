Trade Republic sube al 3,04% TAE la remuneración al ahorro de su cuenta

El actor Brad Pitt, junto con una tarjeta de Trade Republic. - TRADE REPUBLIC

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El neobanco alemán Trade Republic ha decidido subir al 3,04% la remuneración al ahorro de su cuenta, sin ningún tipo de límite, según ha informado este martes en un comunicado.

La entidad ofrece IBAN español, cuenta con Bizum y ofrece un reembolso del 1% para los pagos con tarjeta. Aunque la oferta solo está disponible para nuevos clientes, los actuales también podrán disfrutar de ese 3% si refieren a un nuevo cliente. Con cuatro, tendrán acceso a esa TAE durante un año.

"En España, millones de personas siguen recibiendo muy poco por parte de su banco, pagando comisiones elevadas y sin apenas remuneración por su dinero", ha afirmado el 'country manager' para España y Portugal de Trade Republic, Pablo López Gil-Albarellos.

Los intereses se calculan a diario y se pagan mensualmente. Como con el resto de entidades bancarias, los depósitos, aunque sean a la vista y no a plazo, están protegidos hasta 100.000 euros.