Ambrose & Paubet se alía con el distribuidor Antonio de Miguel para llevar su caviar a la alta hostelería

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ambrose & Paubet, la firma española de caviar, y el distribuidor gourmet en el canal Horeca Antonio de Miguel, se han aliado para impulsar la presencia de estos productos en la alta hostelería nacional.

En concreto, esta alianza busca unir la sostenibilidad y una red comercial de primer nivel, con el objetivo de acercar estos productos a las mesas "más exigentes" de España, según informa en un comunicado.

"Creemos que un producto tan excepcional como el caviar de Ambrose & Paubet merece llegar a quienes lo saben valorar. Por eso, hemos confiado en Antonio de Miguel, una casa con la que compartimos valores, visión y compromiso con la excelencia", ha asegurado el director de operaciones de Ambrose & Paubet, David Basilio.

Desde Antonio de Miguel, se han congratulado por esta alianza. "Compartimos la misma filosofía: calidad, autenticidad y respeto al producto. Estamos convencidos de que esta alianza marcará un antes y un después en nuestra propuesta de valor. Con Ambrose & Paubet compartimos la misma visión de calidad y excelencia, y juntos ofreceremos al canal Horeca una experiencia gastronómica a otro nivel", ha señalado.