Ametic aboga por el papel estratégico de la Administración Pública en el desarrollo tecnológico

Archivo - El presidente de AMETIC, Francisco Hortigüela Martos, durante el Encuentro Informativo ‘Unlocking growth. Frictionless trade for smes powered by e-invoicing and AI’, organizado por Europa Press y Sage, en la sede de la CEOE, a 27 de octubre de 2 - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SANTANDER 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ametic, la patronal de la industria digital en España, Francisco Hortigüela, ha defendido que la Administración Pública debe ser un cliente estratégico para la competitividad española, y ha reclamado que la legislación acompañe y apoye la innovación y el desarrollo del sector tecnológico.

"La Administración pública, en materia de competitividad, tiene que jugar un papel, como lo está haciendo, pero debe reforzarlo aún más: ser un cliente estratégico y tractor de la digitalización y la innovación, y lograr que la legislación acompañe y apoye la innovación y el desarrollo sostenible y competitivo del sector", ha destacado este lunes el presidente de la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica.

Ametic celebra desde este lunes, 31 de agosto, hasta el miércoles, 2 de septiembre, la 40 edición del 'Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones', que tendrá lugar en Santander en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El presidente de Ametic ha subrayado que la digitalización "ya no es solo un sector o una industria: es mucho más", al definirla como "un facilitador y un potenciador de la competitividad".

Asimismo, ha destacado que se trata de "una herramienta básica" para ámbitos como la defensa, la salud, las ciudades, la sostenibilidad, el medio ambiente, la energía, la producción industrial y los servicios a la ciudadanía.

También ha incidido en su relevancia para la comunicación, los contenidos y la autonomía estratégica, y ha remarcado que esta tecnología "ha cambiado la forma en que nos relacionamos, aprendemos y trabajamos".

Por ello, ha defendido que la digitalización constituye "una industria y un sector estratégico, con mayúsculas", para todos los países y regiones.

COMPETITIVIDAD "CLAVE"

El presidente de Ametic también ha señalado que España y Europa parecen haber asumido, "por fin", que la competitividad es "clave" para la sociedad española, al considerar que resulta imprescindible reforzarla para preservar el actual Estado del bienestar.

"Para mantener el Estado del bienestar actual es necesario que mejoremos en competitividad", ha enfatizado, tras advertir de que tanto Europa como España "han perdido" capacidad competitiva durante las últimas décadas.

En este contexto, ha puesto de relieve la importancia de la innovación y la digitalización para que las empresas españolas mejoren su posición competitiva.

En materia de liderazgo tecnológico, el presidente de Ametic ha señalado que la asociación propone medidas para avanzar hacia una "autonomía estratégica abierta", alineada con las prioridades europeas en tecnologías clave, como la inteligencia artificial, la nube, la ciberseguridad, la computación cuántica, la robótica, los semiconductores, la electrónica y los datos.

COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS

El presidente de Ametic ha defendido la necesidad de "reforzar la colaboración entre empresas e instituciones educativas" y de lograr que las grandes compañías "traccionen de las empresas medianas", con el fin de que los distintos ecosistemas trabajen de manera conjunta.

Asimismo, ha sostenido que, si se refuerzan tanto la inversión pública como la privada, será posible "reducir la brecha actual" respecto a las grandes potencias globales y consolidar el papel de España en la economía digital europea, iberoamericana y nacional.