Anthropic cierra un acuerdo por 38.000 millones para utilizar la potencia de un centro de datos de Nscale

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MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Anthropic invertirá 45.000 millones de dólares (unos 38.000 millones de euros) para alquilar potencia de computación en la nube para IA del centro de datos insignia de la firma británica de infraestructura de IA Nscale en el estado de Virginia Occidental (EEUU), según fuentes cercanas al asunto citadas por la agencia Bloomberg.

El acuerdo cuenta con una duración mínima de seis años y supone alrededor de 460 megavatios (MW) de potencia, para lo que Nscale utilizará los chips Vera Rubin de Nvidia.

Nscale, firma respaldada por el gigante Nvidia, se encontraba en búsqueda de inquilino para su centro de datos después de que Microsoft se retirara, a pesar de existir un preacuerdo desde marzo, lo que ha facilitado la llegada de Anthropic.

Las instalaciones utilizadas para dar servicio a la 'startup' de IA corresponderán a uno de los tres edificios del campus Monarch, mientras que la capacidad total del centro aportará hasta 1,35 gigavatios (GW) de potencia una vez terminado por completo.

Con previsión a dar el salto al parqué en las próximas semanas, Anthropic, compañía de IA responsable de Claude y Fable, está en camino de generar ingresos anuales superiores a los 65.000 millones de dólares (algo más de 56.000 millones de euros), lo que supone acelerar en más de siete veces el ritmo de facturación de finales del año pasado.

Anthropic fue valorada en 965.000 millones de dólares (832.781 millones de euros) tras una ronda de financiación en mayo, convirtiéndose en una de las mayores empresas privadas del mundo y superando por primera vez la valoración de su principal rival, OpenAI.

Por su parte, los planes de Nscale también pasan por una posible salida a Bolsa en un futuro cercano, posicionándose como una de las 'neoclouds' más destacadas que alquilan capacidad de computación centrada en la inteligencia artificial.