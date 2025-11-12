Anthropic invertirá 43.132 millones en Estados Unidos para construir centros de datos de IA

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Anthropic, la 'startup' de IA detrás del chatbot 'Claude', ha anunciado que invertirá 50.000 millones de dólares (43.132 millones de euros) en Estados Unidos para construir infraestructuras de computación y centros de datos integrados con Fluidstack en los Estados de Texas o Nueva York.

Según un comunicado publicado este miércoles, se levantarán instalaciones personalizadas para el uso por Anthropic con vistas a que entren en funcionamiento en 2026. Se prevé la creación de 800 empleos permanentes y 2.400 durante la fase de construcción.

La empresa ha destacado que la iniciativa contribuirá a alcanzar los objetivos delineados en el Plan de Acción de IA formulado por la Administración Trump, el cual persigue que EE.UU. lleve la delantera en el sector de la IA a nivel mundial.

"Nos estamos acercando a una IA capaz de acelerar los descubrimientos científicos y ayudar a resolver problemas complejos de formas que antes eran imposibles. Para hacer realidad ese potencial, se necesita una infraestructura que pueda respaldar un desarrollo continuo de vanguardia", ha explicado el cofundador y consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei.

"Estas instalaciones nos ayudarán a crear sistemas de IA más capaces que puedan impulsar esos avances, al tiempo que generarán puestos de trabajo en Estados Unidos", ha añadido.