Anthropic invertirá 43.132 millones en Estados Unidos para construir centros de datos de IA

Archivo - Claude Sonnet 4.5.
Archivo - Claude Sonnet 4.5. - ANTHROPIC. - Archivo
Europa Press Economía Finanzas
Publicado: miércoles, 12 noviembre 2025 19:28

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Anthropic, la 'startup' de IA detrás del chatbot 'Claude', ha anunciado que invertirá 50.000 millones de dólares (43.132 millones de euros) en Estados Unidos para construir infraestructuras de computación y centros de datos integrados con Fluidstack en los Estados de Texas o Nueva York.

Según un comunicado publicado este miércoles, se levantarán instalaciones personalizadas para el uso por Anthropic con vistas a que entren en funcionamiento en 2026. Se prevé la creación de 800 empleos permanentes y 2.400 durante la fase de construcción.

La empresa ha destacado que la iniciativa contribuirá a alcanzar los objetivos delineados en el Plan de Acción de IA formulado por la Administración Trump, el cual persigue que EE.UU. lleve la delantera en el sector de la IA a nivel mundial.

"Nos estamos acercando a una IA capaz de acelerar los descubrimientos científicos y ayudar a resolver problemas complejos de formas que antes eran imposibles. Para hacer realidad ese potencial, se necesita una infraestructura que pueda respaldar un desarrollo continuo de vanguardia", ha explicado el cofundador y consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei.

"Estas instalaciones nos ayudarán a crear sistemas de IA más capaces que puedan impulsar esos avances, al tiempo que generarán puestos de trabajo en Estados Unidos", ha añadido.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado