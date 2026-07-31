Apple se desploma y devuelve a Nvidia el trono como cotizada más valiosa del mundo

Archivo - FILED - 17 February 2016, Munich: A general view of the Apple logo on the facade of the Apple store in Munich. The lower court of the European Union is to rule on Apple and Ireland's appeal against an order for Dublin to recuperate 13 billions e - Peter Kneffel/dpa - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Apple llegaban a perder este viernes hasta un 9,9% de su valor, rebajando así en cuestión de horas en casi medio billón de dólares (435.245 millones de euros) su capitalización bursátil y devolviendo al mismo tiempo a Nvidia la consideración de empresa cotizada más valiosa del mundo.

De concluir así la sesión, la caída en la cotización de las acciones de Apple sería la novena mayor desde la salida a Bolsa de la empresa en diciembre de 1980 y la más profunda desde el 16 de marzo de 2020, aunque en lo que va de año la compañía aún se revaloriza algo más del 10%.

De su lado, Nvidia se anotaba una subida de alrededor del 0,7%, suficiente para mantener una capitalización de mercado de unos 4,7 billones de dólares (4,1 billones de euros), frente a los 4,4 billones de dólares (3,8 billones de euros) de Apple.

Además de la toma de beneficios tras la reciente escalada, que el pasado martes permitió a Apple conquistar los 5 billones de capitalización (4,4 billones de euros), la debacle bursátil de la multinacional responde también a la inquietud del mercado ante las advertencias de la empresa sobre el impacto adverso en sus próximos resultados de las "limitaciones de suministro", lo que ralentizará el crecimiento de sus ingresos.

En una conferencia con analistas posterior a la publicación de las cuentas de su tercer trimestre fiscal, Tim Cook, consejero delegado de Apple, quien compareció por última vez ante los inversores como máximo ejecutivo de Apple, reconoció que entre abril y junio la compañía ya sufrió restricciones de suministro, principalmente relacionadas con Mac y, en menor medida, iPhone e iPad, como consecuencia de "los altísimos niveles de demanda".

De cara al trimestre actual, el CEO de Apple, que dejará el cargo a finales de agosto, sigue anticipando una alta demanda, pero advirtió de "una menor flexibilidad en la cadena de suministro", lo que sugiere que el impacto de las limitaciones de suministro aumentará significativamente de forma secuencial.

En este sentido, el director financiero de Apple, Kevan Parekh, avanzó que la compañía espera un crecimiento de sus ingresos en el trimestre actual de entre el 9% y el 11%, por debajo del incremento del 16,4% del trimestre pasado.

"Prevemos que la demanda seguirá siendo elevada. Sin embargo, esperamos que los ingresos del iPhone se vean afectados por el tipo de cambio y las restricciones de suministro", afirmó, apuntando que el crecimiento del dispositivo estrella de Apple rondará el 15% en el trimestre, frente al 21,7% de los tres meses anteriores.

La advertencia de Apple llega después de que Samsung Electronics alertase ayer de que las limitaciones de la industria para hacer frente al fuerte crecimiento de la demanda de microchips impulsada por la IA se agravarán en 2027 y se extenderán al menos hasta 2028.

"Se prevé que las limitaciones de suministro se agraven aún más en 2027, lo que refuerza nuestra opinión de que la escasez persistirá hasta 2028", comentó en una conferencia con analistas Jaejune Kim, vicepresidente de Samsung, quien prevé que la IA impulse una "demanda exponencial" a medio y largo plazo.

RESULTADOS.

Apple obtuvo un beneficio neto récord de 29.789 millones de dólares (26.112 millones de euros) entre los meses de abril y junio, tercer trimestre fiscal para la compañía, lo que representa un avance del 27% en comparación con las ganancias contabilizadas por la multinacional en el mismo periodo del ejercicio precedente.

En su tercer trimestre fiscal, Apple logró unas ventas netas de 109.417 millones de dólares (95.912 millones de euros), lo que supone un crecimiento interanual del 16,4%.

En concreto, Apple ingresó 54.252 millones de dólares (47.555 millones de euros) con las ventas del iPhone, un 21,7% más; mientras que facturó un 28,7% más por las ventas de Mac, hasta 10.352 millones de dólares (9.074 millones de euros); aunque las ventas de iPad disminuyeron un 6%, hasta 6.191 millones de dólares (5.427 millones de euros).

De su lado, la facturación por servicios aumentó un 12%, hasta 30.739 millones de dólares (26.945 millones de euros), mientras que las ventas de accesorios alcanzaron los 7.883 millones de dólares (6.910 millones de euros), un 6,5% más.

En cuanto a las distintas regiones geográficas en las que opera, las ventas en América aumentaron un 11% interanual, hasta 45.781 millones de dólares (40.130 millones de euros); un 22,4% en Europa, hasta 29.395 millones de dólares (25.767 millones de euros); un 22,4% en China, hasta 18.816 millones de dólares (16.494 millones de euros); y un 13,3% en Japón, con 6.554 millones de dólares (5.745 millones de euros).

De este modo, en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal Apple obtuvo un beneficio neto de 101.464 millones de dólares (88.940 millones de euros), un 20% por encima del resultado anotado por la compañía un año antes. Asimismo, las ventas del gigante de Cupertino sumaron 364.357 millones de dólares (319.384 millones de euros), un 16,2% más.