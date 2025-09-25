Applus+ firma un acuerdo para comprar la consultora medioambiental Apem Group por casi 400 millones de euros

Archivo - Logo de Applus - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Applus+ ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Apem Group, empresa de consultoría ambiental independiente, por un importe aproximado de 335 millones de libras (383,8 millones de euros), según ha informado este jueves la compañía de certificación industrial e ITV.

La adquisición, aún sujeta a aprobaciones regulatorias, amplía el posicionamiento de Applus+ en el sector de la consultoría medioambiental, de alto crecimiento, y aporta mayor alcance, experiencia, márgenes elevados y gran potencial de creación de valor.

Con la operación, que se espera que se cierre antes de fin de año, se estiman sinergias de resultado bruto de explotación (Ebitda) de, aproximadamente, 10 millones de libras (11,5 millones de euros) en base anualizada en los próximos tres a cinco años.

El acuerdo dará lugar a la creación de una nueva unidad global de servicios medioambientales, dirigida por el consejero delegado de Apem Group, Leah McGimpsey.

Apem Group ofrece servicios de consultoría medioambiental independiente y asesoramiento científico experto a una amplia variedad de sectores, incluyendo agua, renovables, infraestructuras, energía y servicios públicos, puertos y costas, así como a organismos reguladores y gubernamentales en Reino Unido, Irlanda, Australia, Oriente Próximo y Estados Unidos.

Con una plantilla aproximada de 850 profesionales, la compañía generó más de 95 millones de libras (108,9 millones de euros) en ingresos en los doce meses hasta junio de 2025, con márgenes de Ebitda superiores al 24%.

RBC Capital Markets actuó como asesor financiero de Applus+ en esta operación.