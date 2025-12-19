La apuesta bajista del fondo estadounidense AQR Capital en Indra roza ya el 1%

Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fondo estadounidense AQR Capital ha elevado su apuesta bajista en Indra hasta el 0,9%, frente a la posición corta con la que contaba el pasado 10 de diciembre y que se situaba en el 0,82%, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.

La apuesta bajista de AQR en Indra fue notificada este pasado jueves, sin embargo, se desconoce el precio al que el fondo estadounidense adquirió su posición corta en la principal compañía española de defensa.

Un paquete accionarial del 0,9% de Indra al cierre del mercado de este pasado jueves, con sus títulos en 47,78 euros, tenía un valor de mercado cercano a los 76 millones de euros.

El valor de las acciones de Indra en lo que va de año se ha multiplicado casi por tres (+183,13%) al calor de la situación geopolítica actual y del incremento de los presupuestos militares, si bien desde el pasado 17 de noviembre (cuando AQR afloró su posición corta en la empresa) los títulos de la compañía se han depreciado casi un 3,5%.

En ese sentido, cabe destacar que el pasado martes la compañía experimentó una caída del 5,4% y otra del 1,08% al día siguiente después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hiciese una serie de comentarios en los que indicó que, a su juicio, la paz en Ucrania estaba "más cerca que nunca".

No obstante, la cotización de la empresa remontó un 4,41% en la sesión del jueves y otro 1,21% en la de este viernes, con los que sus títulos cierran la semana en 48,36 euros y siguen coqueteando con la cota de los 50 euros por acción.

Una posición corta refleja la apuesta de un inversor por la bajada de la cotización de una determinada empresa, dado que, en ese caso, obtendrá beneficios, mientras que si el precio de los títulos de la compañía afectada suben registrará pérdidas en la operación.

En la CNMV solo se publican las posiciones cortas superiores o iguales al 0,5% y en estos momentos la única apuesta bajista en Indra en un nivel igual o superior al señalado es la del fondo estadounidense AQR Capital.