Areas lanza la segunda edición de 'Areas for Change Challenge' para el desarrollo de 'startups'

BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El operador de restauración Areas ha lanzado la cuarta edición de 'Areas for Change Challenge', una iniciativa dirigida a que las 'startups' del sector de la restauración puedan desarrollar sus soluciones en materia de sostenibilidad.

En concreto, la entidad busca empresas emergentes que "puedan realizar pruebas piloto y demuestren la puesta en marcha del proyecto y su escalabilidad internacional" relacionados con el desarrollo de materiales sostenibles para la construcción y el reciclaje de residuos de café, ha explicado este lunes en un comunicado.

Areas ha colaborado con Plug and Play, la plataforma global de innovación e inversión, y la iniciativa forma parte del programa ESG de la compañía, por el que trabaja para reducir los residuos, el desperdicio alimentario, el consumo de energía o las emisiones de dióxido de carbono.

La directora de Comunicación, Sostenibilidad y Experiencia de Cliente de Areas, Blanca López, ha destacado que "por cuarto año consecutivo, impulsamos esta iniciativa porque somos conscientes de la importancia de que empresas como Areas tomen medidas para promover soluciones que transformen la industria".