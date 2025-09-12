Árima y J. Safra Sarasin convocan a los accionistas el 21 de octubre para aprobar la propuesta de fusión

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Árima Real Estate y JSS, la socimi española del banco suizo J. Safra Sarasin, convocan una junta general de accionistas que se celebrará el día 21 de octubre de 2025 para someter a aprobación el proyecto común de fusión, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Desde hoy, los accionistas, acreedores y trabajadores de ambas compañías pueden presentar observaciones al proyecto de fusión hasta cinco días laborables antes de la fecha de la junta general de accionistas.

Según el calendario previsto por Árima y JSS, incluido en el proyecto común de fusión remitido a la CNMV y consultado por Europa Press, la nueva sociedad resultante finalizará el proceso tres meses después de la inscripción de la fusión, es decir, a mediados del mes de noviembre.

Antes, se celebrarán las juntas generales de ambas empresas y se procederá a la exclusión de cotización de JSS del BME Growth para que las nuevas acciones de la sociedad conjunta sean admitidas en las Bolsas de Valores.

Para llevar a cabo la fusión, JSS aumentó su capital social el 23 de diciembre de 2024 por un importe de 15,3 millones de euros mediante la emisión y puesta en circulación de 15.330.686 nuevas acciones ordinarias de la sociedad, de un euro de valor nominal cada una, que se incorporaron a BME Growth el pasado 29 de mayo.

Posteriormente, en abril de este año, JSS volvió a aumentar su capital hasta los 24,7 millones de euros actuales, dividido en 24.708.209 acciones de un euro de valor nominal cada una de ellas.

Por su parte, Árima ampliará su capital social a partir de la emisión de un número máximo de 31.751.071 acciones de 10 euros de valor nominal cada una de ellas.

JSS lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) el 17 de octubre de 2024 sobre el 100% de Árima Real Estate con un precio de 8,61 euros por título en efectivo, representante un desembolso total de 223,7 millones de euros. La operación fue aceptada por 25.807.076 acciones un mes más tarde, representante del 99,32% del capital social.

En conjunto, Árima y JSS conformarán un grupo con 579 millones de euros en activos y una superficie alquilable de 172.653 metros cuadrados.