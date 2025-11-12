Asturias confía en que Duro Felguera crezca tras aprobar su plan de reestructuración

Borja Sánchez, a la izquierda - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha dicho este miércoles que espera que Duro Felguera apruebe su plan de reestructuración y que, a partir de ahí, crezca y recupere las tasas de empleo con las que contaba.

Además, Sánchez ha afirmado que tiene las garantías de la presidencia de la empresa de que la compañía seguirá desarrollando su actividad en Asturias.

Sánchez ha respondido a una pregunta del PP sobre este asunto en una comisión de la Junta General del Principado de Asturias. Duro Felguera afronta esta semana una junta extraordinaria para aprobar su plan de reestructuración.

El dirigente asturiano ha mostrado su respaldo al mencionado plan. "Lo que espero es que el proceso salga adelante y que el plan sea aprobado finalmente", ha comentado.

Sánchez ha indicado que espera que el plan sirva no solo para que se recupere Duro Felguera, sino para que crezca, contribuyendo así a la "consolidación de la actividad industrial en Asturias".