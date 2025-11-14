Atrys reduce un 10,5% su Ebitda ajustado hasta septiembre, con 27,9 millones, y eleva un 8,2% sus ingresos

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Atrys Health registró un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 27,9 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 10,5% inferior al del mismo periodo del ejercicio pasado, debido principalmente a la disminución de los ingresos procedentes de subvenciones a proyectos de I+D, que pasaron de 4,5 millones en 2024 a 0,3 millones en 2025, según ha informado la compañía, que votará el 19 de diciembre en junta general de accionistas la venta de su filial Aspy Global Services.

Excluyendo el efecto derivado de la menor aportación de subvenciones a proyectos de I+D, el Ebitda ajustado presenta un incremento del 3,5%.

Entre enero y septiembre de 2025, la compañía incrementó sus ingresos un 8,2% en comparación con los tres primeros trimestres del año anterior, hasta alcanzar los 168,4 millones de euros, impulsada principalmente por la evolución positiva de sus líneas de negocio más estratégicas.

El margen bruto sobre la cifra de negocios se sitúa en el 62,5%, ligeramente por debajo del 66% alcanzado en el mismo periodo del ejercicio previo, como consecuencia del mayor peso de las áreas de Oncología y Diagnóstico en el conjunto de la actividad de la compañía.

Durante los primeros nueve meses del ejercicio, la compañía ha inaugurado el Instituto de Oncología Avanzada (IOA) Madrid y ha puesto en marcha dos nuevos centros de oncología médica en México.

Por su parte, el flujo de caja operativo ajustado se redujo un 20,2%, hasta los 18,5 millones de euros, debido al efecto combinado de la menor aportación de subvenciones y al incremento del 'Capex' destinado a la apertura de nuevos centros. Excluyendo estos factores, el flujo de caja operativo habría registrado un aumento del 15,2%.

LA JUNTA DE ATRYS VOTARÁ EL 19 DE DICIEMBRE LA VENTA DE ASPY

Atrys comunicó el pasado 4 de noviembre el acuerdo de venta de su filial Aspy Global Services, la división de prevención del grupo, a Grupo Echevarne por 145 millones de euros, sujeto a la autorización de los organismos reguladores y a la aprobación de la junta general de accionistas, que tendrá lugar el próximo 19 de diciembre.

Los fondos obtenidos se destinarán a la reducción de la deuda financiera del grupo, con el objetivo de situar la ratio de endeudamiento en torno a 1,0 veces (frente a las 3,7 actuales), lo que permitirá un ahorro anual en gastos financieros de aproximadamente 13 millones de euros.

Excluyendo el área de Prevención (Aspy) del perímetro del grupo, la cifra de negocios proforma LTM ascendería a 142,6 millones de euros y el Ebitda ajustado a 28,1 millones. En este escenario, el crecimiento orgánico proforma de la cifra de negocios LTM se situaría en el 13,4%, frente al 8,2% actual.

El consejero delegado de la compañía, Marian Isach, ha afirmado que el crecimiento sostenido de la cifra de negocio refleja la fortaleza de las áreas estratégicas de la empresa, Oncología y Diagnóstico, que continúan consolidándose como el eje central de su modelo.

"Estamos avanzando hacia una compañía más ágil, especializada y con una presencia internacional cada vez más sólida, especialmente en Latinoamérica. La desinversión en Aspy nos permitirá enfocar nuestros recursos en los negocios con mayor potencial, impulsar la innovación y generar un mayor valor para nuestros clientes y accionistas", ha añadido.