Audax recorta su beneficio un 52% hasta septiembre, a 22,9 millones, por impacto por el apagón

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Audax Renovables obtuvo un beneficio neto de 22,9 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa una caída del 52,3% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, debido al impacto por los costes de operación del sistema eléctrico tras el apagón del 28 de abril, informó la compañía.

El grupo energético indicó que su resultado neto proforma, excluyendo impactos financieros atípicos, se sitúa en 28,1 millones de euros, en comparación con los 33,7 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior.

Y es que señaló que, como consecuencia del apagón del 28 de abril, los cambios regulatorios introducidos en España han impactado negativamente y de forma significativa en su resultado neto -con efectos negativos sobre el margen bruto por el incremento de los costes de operación del sistema no trasladables a clientes-, si bien no son recurrentes.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía se situó en los 81,1 millones de euros en el periodo, con una caída del 8% con respecto a hace un año.

PREVÉ CERRAR EJERCICIO CON UN EBITDA SUPERIOR A LOS 100 MILLONES.

No obstante, la empresa presidida por José Elías prevé cerrar su tercer ejercicio consecutivo con un Ebitda superior a los 100 millones de euros.

La energética destacó que los resultados del tercer trimestre de 2025 "reflejan una sólida evolución operativa, si bien el impacto extraordinario del apagón en el mercado ibérico y su correlación en los 'costes de operación del sistema' ha afectado de forma significativa al margen bruto, al Ebitda y al resultado neto".

En este sentido, la empresa afirmó que ha implementado las medidas necesarias para que ante el eventual nuevo incremento de los costes del operador del sistema, éstos no repercutan negativamente al beneficio.

Durante el periodo, Audax registró un crecimiento de la base de clientes en un 6,8%, hasta situarse en los 461.000 puntos de suministro. De ellos, 355.000 corresponden a electricidad y 106.000 a gas.

Asimismo, la cartera de energía gestionada ha incrementado un 2,9% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 16,5 teravatios hora (TWh). Este crecimiento es fruto de una estrategia comercial focalizada en la captación eficiente, la fidelización mediante una propuesta de valor diferenciada y la mejora continua de la experiencia del cliente.

Su potencia instalada aumentó en un 21,6%, hasta llegar a un total de 325 megavatios (MW). Adicionalmente, Audax ha iniciado la construcción de Sezze 1, con una potencia instalada de cuatro MWp, la primera planta fotovoltaica en construcción en Italia.

Durante el tercer trimestre, la empresa, que celebrará su Capital Markets Day el próximo 20 de noviembre, realizó emisiones de bonos verdes, dentro de su marco de financiación verde con calificación 'Excelente' por parte de Sustainable Fitch, y de importe total de 75,1 millones de euros.

Los fondos se destinarán íntegramente a la amortización del bono convertible con vencimiento el 30 de noviembre de 2025. La amortización total del bono convertible a 30 de noviembre de 2025 situará el nivel de la deuda financiera bruta por debajo del saldo de cierre de 2024, situación que se espera mantener hasta el cierre del presente ejercicio.