Los auditores de la UE advierten de lagunas en el control y evaluación de los programas Erasmus+ y AgoraEU

Archivo - Bandera de la Unión Europea (UE). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

BRUSELAS 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha advertido de deficiencias en los mecanismos de seguimiento del gasto, evaluación de resultados y gobernanza de las partidas para los programas Erasmus+ y AgoraEU previstas en el próximo presupuesto de la Unión Europea y ha pedido introducir más claridad en su diseño antes de su aprobación.

En los dictámenes publicados este jueves, los auditores señalan que los indicadores previstos para medir el rendimiento de ambos programas parecen insuficientes para evaluar adecuadamente su eficacia, eficiencia y relación coste-beneficio, lo que podría dificultar comprobar el impacto real de las acciones financiadas.

El Tribunal también considera que la propuesta legislativa debería aclarar mejor los mecanismos de gestión y control del gasto, así como los sistemas de rendición de cuentas, con el fin de garantizar una aplicación transparente y una protección adecuada de los intereses financieros de la UE.

En particular, los auditores señalan que el marco de evaluación previsto, en ambos casos, se centra principalmente en indicadores de actividad --como el número de proyectos o beneficiarios-- y no en resultados o impactos más amplios. Algo que, según consideran, limita la capacidad de medir la efectividad real de las políticas financiadas.

Los informes del Tribunal examinan las propuestas legislativas presentadas por la Comisión Europea para los programas Erasmus+ y AgoraEU dentro del próximo marco financiero plurianual de la UE, que definirá las prioridades de gasto comunitario para el periodo 2028-2034.

El nuevo programa AgoraEU integrará varias iniciativas existentes en un único instrumento destinado a apoyar la cultura, los medios de comunicación, la sociedad civil y la participación democrática, mientras que el futuro Erasmus+ continuará financiando la movilidad educativa y de formación, ampliando además algunas acciones vinculadas a la solidaridad y el voluntariado.

Aunque los auditores reconocen que ambos programas están alineados con las prioridades estratégicas de la Unión, consideran que la fusión de instrumentos en ambos casos y el aumento del alcance de las políticas requieren reglas más claras de gobernanza y coordinación para evitar solapamientos y garantizar un uso eficaz de los fondos.

Asimismo, el Tribunal subraya que la propuesta debería especificar mejor los mecanismos de financiación y las condiciones en las que se utilizarán determinados instrumentos presupuestarios, con el objetivo de reforzar la transparencia y la trazabilidad del gasto europeo.

Los dictámenes del Tribunal de Cuentas se publican a petición del Parlamento Europeo para contribuir al proceso legislativo antes de que la Eurocámmara y el Consejo negocien el diseño definitivo de estos programas dentro del próximo presupuesto plurianual de la Unión.