B2 Group adquiere Aitire y refuerza a Datos 101 como líder del mercado 'cloud' español

Logo de Aitire - B2 GROUP

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

B2 Group ha adquirido Aitire, la firma especializada en la gestión y optimización de infraestructuras 'cloud', según ha informado este miércoles en un comunicado.

En concreto, Aitire se integrará en la división de 'cloud' y ciberseguridad del grupo, liderada por Datos 101, empresa de soluciones de tecnología y servicios en la nube.

Esta operación responde a la estrategia de expansión y fortalecimiento de B2 Group, que tiene como objetivo consolidar a Datos 101 como el líder en el mercado de canal cloud en España.

La incorporación de Aitire al grupo B2 Group supone un paso "fundamental" en la misión de Datos 101 de ofrecer soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades del mercado español.

Con esta integración, Datos 101 fortalece su portfolio de servicios y amplía su capacidad para atender a su canal de partners con una oferta más amplia y flexible.

UN MOVIMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL FUTURO DE LA NUBE EN ESPAÑA

La incorporación de Aitire al grupo B2 Group, bajo el liderazgo de Datos 101 en su división de 'cloud' y ciberseguridad, permite ampliar la infraestructura tecnológica y mejorar las capacidades en el ámbito de la virtualización, la inteligencia artificial (IA) aplicada a la nube y la optimización de procesos en entornos de alta disponibilidad.

Además, la integración de los equipos y conocimientos de ambas compañías refuerza el compromiso de Datos 101 con la innovación y la transformación digital.