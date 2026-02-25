Iberdrola logra ganancias récord de 6.285 millones en 2025, impulsada por inversiones de 14.460 millones

Archivo - Ignacio Galán, presidente de Iberdrola - IBERDROLA - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola obtuvo unas ganancias récord de 6.285 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 12% con respecto a los 5.612 millones de euros del ejercicio anterior, impulsada por unas inversiones de 14.460 millones de euros en el año, informó la compañía.

Excluyendo la plusvalía por la venta de contadores inteligentes en Reino Unido -379 millones de euros- y el reconocimiento de costes pasados en Estados Unidos -389 millones de euros- e incluyendo ajustes negativos -465 millones de euros- en el negocio de Generación Renovable y Clientes en el 'pipeline' de renovables y el impacto del 'capital allowance' en Reino Unido -251 millones de euros-, el beneficio neto ajustado fue de 6.231 millones de euros, con un incremento del 10,5%.

Sin estos cargos registrados en el último cuarto del año de ajustes de valor sin impacto en caja por más de 460 millones asociados a la cartera de proyectos renovables, el beneficio neto reportado alcanzaría los 6.749 millones de euros.

La cifra de negocios de la primera 'utility' de Europa por capitalización bursátil alcanzó en 2025 los 45.546,8 millones de euros, con un aumento del 1,8% frente a 2024.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) reportado se situó en los 16.592,4 millones de euros, con una caída del 1,5%. Excluyendo la plusvalía por la venta de contadores inteligentes en Reino Unido y las del negocio en México en 2024, y el reconocimiento de costes pasados en Estados Unidos, el Ebitda ajustado de 2025 alcanzó los 15.684,4 millones de euros, un 3,1% superior a 2024, gracias al buen desempeño en el negocio de redes.

En concreto, el Ebitda ajustado de Redes creció un 21% gracias a la mayor base de activos regulados, la consolidación de la británica ENW y los ajustes positivos de los marcos regulatorios en Estados Unidos y Brasil, además de la mayor contribución de Iberia.

En cuanto a las inversiones, se situaron en esos 14.460 millones de euros, incluyendo la adquisición del 30,3% de la participación de Previ en Neoenergia por importe de 1.897 millones de euros.

Del total de este esfuerzo inversor, dos tercios correspondieron al negocio de Redes, alcanzando los 8.975 millones de euros -incluyendo ENW- y la base de activos regulados aumentó un 12% hasta los casi 51.000 millones de euros.

Por su parte, las inversiones en el negocio Renovable se situaron en los 5.260 millones de euros, con la instalación, en últimos doce meses, de más de 2.700 megavatios (MW) renovables.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))