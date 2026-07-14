Banco de Italia permite a Poste Italiane avanzar en el proceso de adquisición de Telecom Italia

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MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Poste Italiane ha recibido la autorización del Banco de Italia para adquirir de forma indirecta un participación significativa en la sociedad financiera de Telecom Italia (TIM), conocida como TIMFin, en caso de completarse la oferta pública de adquisición voluntaria lanzada sobre TIM, paso necesario para completar la operación.

Con esta autorización ya en su poder, Poste Italiane ha informado a la Comisión Nacional para las Sociedades y la Bolsa (Consob) --el supervisor italiano--, que cuenta con un plazo de diez días para aprobar el documento de la oferta.

Por otro lado, Poste Italiane ha informado que pospone la actualización de su plan estratégico, previsto para el 24 de julio, debido a la evolución del calendario de la OPA, sin embargo, ese día realizará una conferencia telefónica con el único punto de informar sobre sus resultados trimestrales.

Poste Italiane lanzó a finales de marzo una OPA voluntaria de 10.800 millones de euros con el objetivo de crear un grupo integrado líder que sirva de pilar estratégico para la economía de Italia.

En concreto, Evercore y Goldman Sachs actuarán como asesores financieros del consejo en el análisis y la evaluación de la OPA y canje, mientras que Bonelli Erede y Gatti Pavesi Bianchi Ludovici actuarán como asesores jurídicos.