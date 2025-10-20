Barclays señala que el tipo de cambio afecta a las previsiones de ventas de Grifols para 2025

Archivo - Sede de Grifols en Barcelona, en Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Sin embargo, espera un flujo de caja libre positivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barclays ha indicado que el tipo de cambio representa un riesgo para las previsiones de ventas de Grifols en 2025, aunque anticipa que el flujo de caja libre probablemente se mantenga positivo, según apuntan los analistas de la entidad financiera.

"El tipo de cambio supone un riesgo para las previsiones de ventas del ejercicio fiscal 2025 --de Grifols--, ya que el flujo de caja libre sigue aislado", revela el documento remitido este lunes por Barclays.

La entidad prevé unas ventas para el tercer trimestre de 2025 de 1.853 millones de euros, impulsadas principalmente por Biopharma (-2%) y Diagnósticos (0%).

Para el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado, Barclays, que reitera su precio objetivo en los 15 euros por acción, estima 474 millones de euros.

Las acciones de tipo 'A' de Grifols, que forman parte del Ibex 35, retrocedían un 0,85% este lunes en Bolsa, situándose en 11,725 euros alrededor de las 11.20 horas.

GANA 177 MILLONES HASTA JUNIO

Grifols cerró el primer semestre del año con un beneficio neto de 177 millones de euros, un 388% más que los 36 de un año atrás.

La empresa obtuvo unos ingresos de 3.677 millones, un 7% más a tipo de cambio constante, y el Ebitda ajustado alcanzó los 876 millones, un 12,7% más, con un margen del 23,8%.