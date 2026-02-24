Garamendi (CEOE) critica el "ausentismo" laboral y que Trabajo quiera que los sindicatos dirijan las empresas

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado el "ausentismo" laboral, que se da con "mayor frecuencia" los lunes y viernes, y ha cargado contra el Ministerio de Trabajo por querer que los sindicatos "dirijan" las empresas a través de la nueva ley de democracia en la empresa.

"La empresa es democrática con sus accionistas, que son los que se juegan el dinero", ha defendido Garamendi este miércoles durante un encuentro empresarial organizado por la Fundación Conexus Madrid-Comunidad Valencia.

En el mismo, ha asegurado que sólo el anuncio de la cartera de Yolanda Díaz ya provoca "desconfianza" y aunque ha indicado que desde la patronal tienen la "mano tendida" a la negociación, no van a aceptar una premisa que sea "falsa". "Cuando nos convoquen, veremos lo que haremos", ha añadido.

Durante su participación en el acto, el presidente de la CEOE ha criticado el "ausentismo" laboral, que el año pasado supuso que los jóvenes menores de 35 años perdieran 9 millones de días de trabajo.

Garamendi ha recordado que 1,7 millones de personas trabajadoras, de las 18 millones del sector privado, faltan a trabajar cada día, lo que supone 16.000 millones de euros en costes para el Estado e igual cantidad para las empresas.

"Es un daño horrible que le hace una persona a su compañero, porque le está chuleando en algún caso", ha expuesto Garamendi, que ha indicado, no obstante, que no todo el mundo es "ausentista", sino que detrás del absentismo laboral hay otras cuestiones como la mala gestión de las bajas médicas.

Así, ha recalcado que es necesario una mejora de la sanidad pública porque lo primero es que los trabajadores se curen, a la vez que ha defendido una mejora de los seguimiento de la baja médica, para lo que ha señalado que las mutuas pueden servir para reducir las litas de espera de la sanidad pública, y que la Seguridad Social debe mejorar la supervisión y llamar "cada seis meses" y no "cada año" en casos de baja médica de larga duración.

Garamendi ha criticado que ni el Gobierno ni los sindicatos quieren hablar del absentismo laboral y ha insistido en que se debe abrir la mesa de negociación para abordar la cuestión, algo que se acordó hace más de tres años como parte del acuerdo nacional de convenios, y que todavía no ha sucedido.

