Un barco científico estudiará durante un mes el estado de la sardina y el boquerón en el Mediterráneo

Especies pelágicas. - IEO

PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El buque Miguel Oliver ha zarpado este martes del puerto de Palma con 26 científicos a bordo para evaluar, hasta el 24 de agosto, la situación de las reservas de las especies pelágicas del Mediterráneo, entre las que se encuentran el boquerón --'Engraulis encrasicolus'-- y la sardina --'Sardina pilchardus'--.

Esta iniciativa la desarrollará personal científico y técnico del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y contará con la colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para llevar a cabo la 18ª edición de la campaña Mediterranean International Acoustic Survey (Medias), con una serie iniciada en 2009.

En un comunicado, el IEO ha explicado que el objetivo principal es realizar la evaluación de la biomasa del stock reproductor de boquerón y del stock de sardina en el mar Mediterráneo peninsular debido a su gran interés comercial.

El estudio se lleva a cabo en estas fechas coincidentes con los meses de puesta del boquerón y detecta, asimismo, el reclutamiento de la sardina.

El área de estudio de esta campaña comprende la plataforma continental entre 30 y 200 metros de profundidad del Mediterráneo español, desde la frontera con Francia hasta el estrecho de Gibraltar.

La prospección acústica se llevará a cabo con una ecosonda científica Simrad EK80, se cubrirán 111 transectos y se realizarán aproximadamente 70 lances que servirán para identificar los datos obtenidos con la ecosonda, para estimar la abundancia y distribución de la comunidad de peces pelágicos.

Asimismo, se determinará la distribución de huevos y larvas de las especies comercialmente más importantes, junto con la caracterización de las variables oceanográficas de todo el área --temperatura, salinidad y fluorescencia-- mediante la toma de datos con sensores hidrográficos.

En colaboración con otros proyectos que se llevan a cabo en el IEO en el marco del proyecto Esmares 3, se tomarán muestras de microplásticos y macrobasuras marinas de la columna de agua, se registrará la abundancia de aves y mamíferos marinos, se llevará a cabo el estudio de trofismo de las especies pelágicas, se realizarán muestreos de grasa corporal de peces pelágicos mediante fatómetro y, por último, muestreo de cefalópodos pelágicos.

"Estas campañas de prospección pesquera Medias son esenciales para detectar cambios interanuales en las poblaciones de pequeños pelágicos y contribuyen a una gestión ecosistémica y más sostenible de sus pesquerías", ha explicado la investigadora del IEO en Baleares y responsable científica del programa Medias, Magdalena Iglesias.

La campaña Medias 2026 se engloba dentro de una serie de campañas acústicas que comenzaron en 2009 y se llevan a cabo en coordinación con otros países mediterráneos pertenecientes a la Unión Europea, entre los que figuran Francia, Italia, Grecia, Eslovenia, Malta, Bulgaria, Rumanía y Croacia.

La información obtenida, conjuntamente con la serie histórica de la misma, y con diferentes tipos de datos de la pesquería, es utilizada por los científicos en los correspondientes grupos de evaluación, de donde se establecen las recomendaciones para los gestores pesqueros.

De esta manera, el sector pesquero, científicos y administraciones públicas pueden conseguir la explotación sostenible de las diferentes poblaciones de peces. Esta campaña está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa) dentro del Programa Nacional de recopilación, gestión y uso de datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento científico en relación con la política pesquera común.

"Las campañas acústicas constituyen uno de los principales métodos para el estudio directo de las poblaciones pesqueras de especies de pequeños pelágicos", ha concluido Iglesias.