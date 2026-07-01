BBVA reduce su participación en Telefónica al 1,965% y deja de ser accionista significativo

Archivo - Fachada de la sede de Telefónica. - TELEFÓNICA - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha reducido su participación en Telefónica del 5,007% al 1,965%, con lo que deja de figurar entre los accionistas significativos del grupo de telecomunicaciones, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), consultados por Europa Press.

La desinversión se enmarca en una tendencia de los últimos años, después de que el banco reiterara en 2023 el carácter no estratégico de esta participación y fuera reduciendo progresivamente su peso en el accionariado, desde niveles cercanos al 10% hasta el entorno del 5% al cierre de 2025, según fuentes del mercado.

Este proceso ha ido acompañado de la salida de BBVA del consejo de administración, donde José María Abril, vicepresidente y consejero dominical en representación de la entidad desde 2007, no renovó su mandato en la junta celebrada el pasado marzo al situarse la participación del banco por debajo del umbral aproximado del 6,6% exigido para este tipo de representación, siendo sustituido por la directiva australiana Jane Thompson como consejera independiente.

Asimismo, BBVA ha quedado fuera del núcleo estable de accionistas, integrado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 10% del capital; CriteriaCaixa, con un 9,9%; y STC, con un 9,969%, en un contexto en el que, según fuentes del mercado, la participación del banco tenía ya un carácter financiero, por lo que la operación responde a una decisión de gestión de cartera sin impacto en la gobernanza, la estabilidad ni la estrategia de Telefónica, que mantiene un accionariado de referencia sólido.

Asimismo, la evolución bursátil reciente se interpreta en clave sectorial, con caídas en junio en línea con otros operadores europeos, mientras que la relación empresarial entre ambas compañías se mantiene dentro de la normalidad como grandes grupos del Ibex 35.

RELACIÓN "MAGNÍFICA" CON TELEFÓNICA

"Tenemos una magnífica relación con Telefónica en muchas áreas y seguiremos colaborando en los múltiples proyectos que tenemos juntos", han indicado fuentes de BBVA a Europa Press.

El paquete del banco en la 'teleco', compuesto por 111.399.914 acciones y valorado a 3,514 euros por título, alcanza un importe aproximado de 391,5 millones de euros, en una jornada en la que los títulos de Telefónica apenas cedían un 0,06% hacia las 10.20 horas de este miércoles.