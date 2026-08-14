Amancio Ortega entra en Australia junto al consorcio liderado por Macquarie tras cerrar la compra de Qube

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MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fundador y mayor accionista de Inditex, Amancio Ortega, a través de su vehículo inversor, Pontegadea, junto al consorcio liderado por el fondo Macquarie, han completado la adquisición del 'holding' logístico australiano Qube, en una operación valorada en 11.700 millones de dólares australianos (7.165,94 millones de euros).

En concreto, el consorcio, en el que participa Pontegadea, trabajará ahora con el equipo de Qube en la siguiente fase de crecimiento de la empresa, centrándose en seguir invirtiendo en su red y en buscar nuevas oportunidades en la región de Asia-Pacífico, según informa Macquarie en un comunicado.

Qube es una empresa con una amplia cartera de activos que abarca terminales, puertos, almacenes, instalaciones ferroviarias y de carreteras en Australia, Nueva Zelanda y el sudeste asiático, proporcionando una infraestructura integral de la cadena de suministro para sus clientes.

La directora de inversiones de Pontegadea, Patricia Alonso, ha destacado la entrada de la firma en Australia. "Nos complace enormemente expandir la cartera de inversiones globales de Pontegadea a Australia. Esta transacción representa un paso más en la estrategia global de diversificación de inversiones de Pontegadea, centrada específicamente en activos de alta calidad como Qube", ha indicado.

"Además refuerza nuestro compromiso de invertir en infraestructura innovadora respaldada por socios sólidos como Macquarie Asset Management, con una trayectoria de gestión probada y con quien compartimos la misma visión a largo plazo sobre las inversiones. Esperamos aportar nuestra amplia experiencia para apoyar el crecimiento continuo y el éxito a largo plazo de Qube", ha subrayado.

Por su parte, Paul Digney, director general de Qube, se ha congratulado por esta operación. "Hoy marca un nuevo e ilusionante capítulo en el crecimiento y la evolución de Qube, y subraya la solidez del negocio, la sólida posición que hemos consolidado y la calidad de nuestros activos, nuestro personal y nuestra cultura", ha indicado.

Una operación que se anunció el pasado 16 de febrero y según se desprendía del pliego que desgranaba los detalles, Ortega participaba esta la operación a través de su vehículo inversor, Pontegadea, junto al fondo Unisuper y la propia Macquarie. Unisuper ya controla el 15,07% de Qube.

Macquarie presentó una oferta por Qube el pasado 24 de noviembre que ponía encima de la mesa 5,20 dólares australianos (3,10 euros) por cada uno de sus títulos, equivalente a una prima del 27,8% respecto al cierre inmediatamente anterior a la presentación de la propuesta.

El documento indicaba que Qube estaba autorizada a repartir dividendos ordinarios y extraordinarios por un máximo de 0,40 dólares (0,24 euros) en efectivo, aunque dicha cantidad se restará del monto avanzado por el consorcio.

Qube se dedica a proveer servicios de logística integral, incluido el almacenaje, los puertos, el transporte por carretera o la fabricación de contenedores. También opera en el mercado minero, energético y de la construcción.