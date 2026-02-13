Bimani refuerza su equipo directivo con Blanca Gallego, ex de L'Oreal, y Alicia Queralt, ex de Inditex

Archivo - Tienda de Bimani - BIMANI - Archivo

La firma de moda española Bimani refuerza su equipo directivo con los fichajes de Blanca Gallego como directora de marketing y negocio, y de Alicia Queralt, quien tras su paso por Inditex regresa como directora de producto, según informa la compañía.

Con estas incorporaciones, la enseña textil refuerza su estructura directiva, que está liderada actualmente por Laura Corsini e Íñigo Zaldívar, en una etapa orientada a acelerar el posicionamiento y la expansión de la marca.

De esta forma, Gallego aporta una sólida trayectoria en el sector de la belleza, con experiencia en compañías internacionales como L'Oréal, Kiko Milano y Farmasi, donde ha liderado estrategias de marketing, desarrollo de negocio y construcción de marca en mercados altamente competitivos.

Mientras que Alicia Queralt regresa a Bimani tras su paso por Inditex. En 2021 formó parte del área financiera de Bimani, participando activamente en su etapa de crecimiento y profesionalización, y en 2023 se incorporó a Inditex, donde durante más de dos años profundizó en la gestión global del producto y la toma de decisiones ágiles en Zara Woman. Ahora, regresa para liderar la dirección de producto, combinando rigor financiero, visión estratégica y foco en la excelencia del producto.

"Asumimos esta etapa con ilusión y compromiso. Para mí, incorporarme a Bimani es una evolución natural en mi carrera: seguir construyendo marcas sólidas, con identidad propia y un enfoque en crecimiento sostenible dentro de la moda", ha asegurado Blanca Gallego.

Por su parte, Alicia Queralt se ha congratulado en volver a la firma. "Volver a Bimani para liderar la dirección de producto en un momento clave de consolidación y expansión es un gran reto que afronto sabiendo que puedo poner al servicio de la compañía mi experiencia estratégica y de gestión para seguir impulsando un proyecto de moda sólido y diferencial", ha indicado.

Con estas incorporaciones, Bimani, fundada en 2012 por Laura Corsini, refuerza su estrategia de consolidación y expansión, apostando por talento con experiencia internacional y visión estratégica para afrontar los próximos desafíos del mercado de la moda.

La enseña se encuentra en plena expansión tras abrir recientemente su primera tienda en Santander, que le permite alcanzar los nueve establecimientos propios en España, además de los siete espacios en El Corte Inglés (Bilbao, Murcia, Madrid Goya, Madrid Pozuelo, Madrid Sanchinarro, Valencia Sorolla, A Coruña) y su canal 'online' www.bimani.com.

De esta forma, Bimani avanza en su plan de expansión nacional con una hoja de ruta centrada en los principales mercados urbanos y en el desarrollo de su estrategia omnicanal, manteniendo el compromiso con la producción local y el diseño atemporal como pilares de su identidad y proyección de futuro.