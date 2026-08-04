BlackRock aflora una participación del 3% en Indra, con un valor de 315 millones de euros

Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

BlackRock ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una participación del 3,002% en Indra, equivalente a unos 315 millones de euros y cercana a 5,3 millones de acciones, siendo la primera vez que desvela una posición en este valor.

En concreto, la firma ha revelado que tiene una participación indirecta en acciones del 2,637%, equivalente a unos 4,66 millones de títulos.

Al precio al que fluctuaban las acciones de la empresa de tecnología y defensa hacia las 10.40 horas de este martes, 59,4 euros (+1,4%), esta participación tiene un valor aproximado de 276,8 millones de euros.

Asimismo, el fondo ostenta otro 0,365% a través de instrumentos financieros, en concreto 643.595 acciones, por un importe de unos 38,2 millones de euros a ese mismo precio.

Según los registros consultados por Europa Press, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 28% del capital de Indra; Sapa Placencia, con un 7,94%; y Amber Capital, con un 7,24%, suman algo más del 43% de las acciones de la compañía, una posición conjunta equivalente a unos 4.531 millones de euros al precio de 59,4 euros por título.

La participación de la SEPI, que ronda los 49,5 millones de acciones, asciende a aproximadamente 2.937 millones de euros; la de Sapa Placencia, con unos 14 millones de títulos, se sitúa en torno a 834 millones de euros; y la de Amber Capital, con cerca de 12,8 millones de acciones, alcanza unos 760 millones de euros.

Estos son actualmente los tres accionistas más significativos de Indra, después de la salida el pasado mes de mayo de los hermanos Ángel y Javier Escribano, que, a través de la sociedad familiar Advanced Engineering & Manufacturing, ostentaban el 14,3% de la compañía.

GANA 219 MILLONES HASTA JUNIO

Indra registró unas ganancias netas de 219 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 2,1% más que en el mismo periodo del año anterior, impulsadas por la mejora operativa del negocio.

En 2025, el beneficio de 215 millones de euros entre enero y junio se vio beneficiado por un impacto puntual derivado del aumento en la valoración de la participación en Tess Defence.

Sin ese efecto no recurrente, el beneficio neto del primer semestre de 2025 habría sido de 138 millones de euros, de modo que los 219 millones obtenidos en la primera mitad de 2026 suponen un crecimiento del 58,7% en términos comparables.