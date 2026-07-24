Bogotá recibe la primera donación internacional de libros del Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana

La directora de Comunicación de Aena, María Gómez, en la entrega de libros en Bogotá junto a Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabo y Andrea Victorino, directora de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. - AENA

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aena ha iniciado este viernes en Bogotá su programa internacional de donación de libros vinculados al I Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, convirtiendo a la capital colombiana en la primera ciudad del mundo en recibir este fondo, según ha informado la compañía española.

En concreto, la biblioteca pública Virgilio Barco de Bogotá ha acogido el acto de entrega de 300 ejemplares de las cinco obras finalistas de la primera edición del certamen a la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed).

Este fondo bibliográfico se distribuirá entre 30 bibliotecas integradas en una red global de 150 espacios de lectura, que atienden anualmente a cerca de cinco millones de usuarios.

La donación, de vocación internacional, se enmarca en la estrategia de responsabilidad social corporativa de la entidad aeroportuaria para fomentar el hábito lector y el acceso público a la cultura en el ámbito hispanohablante.

El acto ha contado con la participación de la directora de Comunicación de Aena, María Gómez; el director general de la Fundación Gabo, Jaime Abello Banfi, y la directora de BibloRed, Andrea Victorino, además de la presencia del escritor Marcos Giralt Torrente, uno de los cinco autores finalistas del galardón.

Durante su intervención, la representante de Aena ha destacado el compromiso empresarial con el impulso de la lectura como motor de "igualdad de oportunidades", recordando que el premio nace con proyección global orientada a un mercado de más de 630 millones de hispanohablantes.

Por su parte, el director general de la Fundación Gabo ha puesto en valor el modelo de alianzas para fortalecer la literatura en español y consolidar los espacios públicos de lectura, mientras que la responsable de BibloRed ha señalado que las obras permitirán potenciar los clubes de lectura en la red bibliográfica de la ciudad.

El lote entregado incluye la obra ganadora de esta primera edición, El buen mal, de Samanta Schweblin, junto a los títulos finalistas Ahora y en la hora, de Héctor Abad Faciolince; Marciano, de Nona Fernández; Los ilusionistas, de Marcos Giralt Torrente; y Canon de cámara oscura, de Enrique Vila-Matas.

La compañía contempla extender este programa de distribución a otras ciudades e instituciones de Iberoamérica.