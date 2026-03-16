Bondalti logra superar el porcentaje mínimo de aceptación del 50% en su OPA sobre Ercros

Archivo - Fachada de la sede de Ercros - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portuguesa Bondalti ha logrado superar el porcentaje mínimo de aceptación de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que lanzó sobre Ercros a un precio de 3,505 euros por acción.

Según ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la información preliminar facilitada por Banco Santander, banco agente de la OPA, apunta a que el nivel de aceptación de la operación "ha sido superior al 50% de los derechos de voto efectivos de Ercros".

"Dichos resultados tienen carácter preliminar, siendo el resultado definitivo y oficial el que la CNMV publique dentro del plazo correspondiente", ha precisado la firma lusa.

El plazo de aceptación de la OPA de Bondalti sobre el 100% del capital de Ercros concluyó el pasado viernes. Un par de días antes de que finalizara este plazo, Oddo BHF comunicó que aceptaba la oferta formulada por Bondalti sobre Ercros, en la que el grupo financiero francés cuenta con una participación del 4,9%.

La compañía química española había apelado a la confianza de los accionistas en "un proyecto que ya conocen" para que rechazaran la OPA de la firma portuguesa, alegando que la oferta se había realizado en "una fase coyuntural de debilidad de mercado", en la que no era aconsejable vender.

"Vender ahora implicaría renunciar a participar en la previsible recuperación del valor de las acciones. Ercros cuenta con los activos, la experiencia y el capital humano necesario para seguir generando valor", defendió la química española.

En este sentido, Ercros avisó de que los accionistas que vendieran "no tendrán acceso a las sinergias y los beneficios futuros de la operación".