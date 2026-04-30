Un fallo en la cotización del Ibex 35 arroja caídas superiores a las reales

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid (España)- Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un fallo en la cotización del Ibex 35 arrojaba caídas muy abultadas del índice, superiores a las reales, según informaron a Europa Press en fuentes de BME, el operador bursátil participado por SIX.

Las mismas fuentes indicaron que están analizando el fallo, que solo afectaría a la cotización global del índice selectivo, mientras que las acciones de los valores se negociaban con normalidad.

Los datos de las pantallas de BME reflejaban a las 9.40 horas una caída del índice superior al 5%, mientras que los contratos a futuro limitaban el descenso al 1%.

Las mayor caída correspondía a Cellnex (-3,50%), seguido de Mapfre (2,57%) y Banco Santander (-2,43%), si bien las acciones del banco cotizaban ya ex dividendo.