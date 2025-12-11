El 'boom' de los platos preparados cerrará 2025 con un alza del 4%, superando los 4.300 millones

Archivo - Neveras con platos preparados en un supermercado de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de platos preparados mantienen su tendencia positiva y se prevé que cierren 2025 con un crecimiento cercano al 4%, hasta alcanzar los 4.340 millones de euros, según los datos del Observatorio Sectorial DBK de Informa (filial de Cesce).

En concreto, esta categoría ha experimentado un notable dinamismo a lo largo del último trienio, después de que en 2024 alcanzara los 4.170 millones de euros, un 5,6% más que en el año anterior, si bien esta variación fue inferior a las tasas del 12,2% y 9,1% contabilizadas en 2022 y 2023, respectivamente.

Mientras que en el bienio 2022-2023 las ventas en volumen de estos productos se estancaron y su valor se vio impulsado fundamentalmente por la tendencia alcista de los precios de venta, en 2024 el consumo en volumen repuntó, en combinación con una moderación de los precios.

Por segmentos, el mayor peso corresponde a la categoría de platos preparados refrigerados, cuyas ventas crecieron un 5,9% en 2024, cifrándose en 1.990 millones de euros, es decir, cerca del 48% del valor total del mercado.

El negocio de platos preparados congelados, que aportó el 38% del total, alcanzó los 1.575 millones de euros, un 6,1% más que en 2023. Este segmento se vio favorecido por el buen comportamiento de las ventas a Horeca, canal en el que cuenta con una alta penetración.

Por su parte, el mercado de otros platos preparados, que incluye los conservados a temperatura ambiente, principalmente esterilizados y deshidratados, se situó en 605 millones de euros (+3,4%), reuniendo el 14% del total.

De esta forma, las previsiones apuntan al mantenimiento de un ritmo de crecimiento moderado del mercado en los próximos años, apoyado en la transformación de los estilos de vida y otros factores demográficos y sociales, así como en la creciente innovación y mejora en la oferta de productos.

A finales de 2024, el sector contaba con alrededor de 720 empresas dedicadas a la elaboración de platos y comidas preparados como actividad principal, identificándose otro conjunto de compañías alimentarias que incluyen en su catálogo este tipo de productos, siendo otro su núcleo de negocio.

En conjunto, el negocio de los platos preparados presenta un alto grado de concentración en los operadores líderes, ya que los cinco primeros competidores reúnen de forma conjunta el 37% del valor total del mercado en 2024, participación que se sitúa en el 51% si se consideran a los diez primeros.