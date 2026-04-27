Bruselas estudia medidas urgentes para el campo por el alza de costes y el riesgo de caída de producción

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BRUSELAS 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha avanzado este lunes que prepara medidas de apoyo urgentes para el sector agrícola ante el fuerte aumento de los costes de producción, en particular de la energía y los fertilizantes, y el riesgo de que caiga la producción en la próxima campaña.

"A corto plazo, estamos estudiando medidas de alivio para nuestros agricultores, tanto en el plano financiero como regulatorio", ha señalado el comisario europeo de Agricultura, Christoph Hansen, tras la reunión de ministros del ramo celebrada en Luxemburgo.

El comisario ha advertido de que la situación del sector es "muy seria", especialmente en el caso de los productores de cereales, que afrontan un incremento de costes sin poder trasladarlo a los precios. "Necesitan pagar más para producir, pero no obtienen un precio más alto por sus productos. No se ganan la vida con su trabajo", ha subrayado.

Como respuesta, Bruselas presentará el próximo 19 de mayo un plan específico sobre fertilizantes con medidas para reducir la dependencia de importaciones, impulsar la producción europea y fomentar alternativas más baratas y sostenibles.

"Nuestro objetivo es reducir la dependencia de importaciones, aumentar la producción interna, mejorar la eficiencia y fomentar fertilizantes de base biológica y bajas emisiones", ha explicado.

Los ministros de Agricultura han constatado durante el encuentro el impacto de la guerra en Ucrania, la inestabilidad en Oriente Próximo y el aumento de los costes energéticos, que están elevando los gastos de producción y reduciendo los márgenes de las explotaciones.

Según ha explicado la presidencia del Consejo de la UE, que ostenta Chipre, estas presiones están afectando a toda la cadena, desde el suministro hasta la logística, y pueden tener consecuencias para la disponibilidad de alimentos y la estabilidad del mercado único si no se actúa con rapidez.

"Hemos explorado formas concretas de apoyar a los agricultores, tanto a corto plazo como de cara a la próxima cosecha", ha señalado la ministra de Agricultura chipriota, Maria Panayiotou, quien ha añadido que los Estados miembro se han comprometido "a trabajar juntos para garantizar que los agricultores dispongan de las herramientas y los recursos que necesitan".

PAC MÁS SELECTIVA PARA GARANTIZAR LA RENTA AGRARIA

La reunión también ha servido para avanzar en el diseño de la futura Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2027, con un debate centrado en cómo garantizar la renta de los agricultores y la viabilidad de las zonas rurales.

En este sentido, Bruselas propone reforzar el carácter más selectivo de las ayudas, con mecanismos como la reducción progresiva de pagos directos y límites máximos, para dirigir el apoyo hacia quienes más lo necesitan.

"Debemos proteger la viabilidad de los agricultores y mantener un fuerte apoyo a la renta", ha subrayado Panayiotou, que ha constatado además un amplio consenso entre los países sobre la necesidad de una PAC "fuerte y adecuadamente financiada" como pilar de la seguridad alimentaria europea.