Bruselas propone recortar la pesca de lenguado y abadejo y mantener la cuota de merluza en el Atlántico

BRUSELAS 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha presentado este miércoles su propuesta para los Totales Admisibles de Captura (TAC) y cuotas para 2026 en aguas ibéricas del Atlántico, con un recorte en las capturas de lenguado y abadejo y la misma cuota para la pesca de merluza sur.

Aunque el Ejecutivo europeo propone la misma cuota para la pesca de la merluza en el Atlántico sur, el planteamiento supone una reducción del 28% de las capturas de lenguado y un 26% menos de abadejo, dos especies para las que propone además una cuota hasta 2027.

En el caso del abadejo, el enfoque restrictivo se extiende también a las pesquerías del mar Cantábrico y el golfo de Vizcaya. Asimismo, para esta última zona, Bruselas plantea una reducción de la pesca de pescadilla del 27% y de lenguado común, 1%.

La pesca de jurel y rape en aguas ibéricas quedaría limitada para 2026, un 5% menos y un 2% menos respectivamente, mientras que Bruselas plantea permitir más capturas de gallo, un 12% de incremento.

Esta oferta será objeto de debate en próximas reuniones de los Estados miembros con la mira puesta en la cita de ministros de Agricultura y Pesca del mes de diciembre, cuando los 27 deben cerrar el reparto de cuotas para las pesquerías del Atlántico y el Mediterráneo, en la que España cuenta con la mayor flota de la UE.