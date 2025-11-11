Bruselas reconoce el aceite del Somontano como denominación de origen protegida en la UE

Archivo - Vendimia en la Denominación de Origen Somontano. - DO SOMONTANO. - Archivo

BRUSELAS 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha informado este martes del registro del aceite de oliva virgen extra del Somontano como Denominación de Origen Protegida (DOP) en la Unión Europea.

Bruselas destaca que el aceite obtenido de los olivos del centro de la provincia de Huesca, entre los Pirineos y el valle del Ebro, se distingue por el verdor afrutado de las aceitunas, entre otras características.

La protección en la categoría DOP certifica que el producto ha sido elaborado y envasado de manera exclusiva en la zona geográfica específica a la que se refiere su nombre, y ello de manera "natural". Para obtener esta clasificación, el alimento debe demostrar un vínculo intrínseco entre sus características y su origen geográfico.

Con esta decisión, el aceite del Somontano pasa a engrosar el listado de más de 3.600 productos europeos protegidos por el registro de la Unión Europea.