Bruselas sopesa denunciar a China ante la OMC por los aranceles que impone desde hoy al lácteo europeo

Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea está analizando las opciones que tiene para denunciar a China ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por los aranceles permanentes de hasta el 11,7% que impone desde este viernes a las importaciones de una serie de productos lácteos europeos, una tasa que Bruselas considera "injustificada".

"Consideramos que estas medidas están injustificadas", ha indicado en una rueda de prensa el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, quien ha reconocido que los gravámenes definitivos son "sustancialmente más bajos" que los que Pekín introdujo inicialmente de manera provisional y que llegaban a hasta un 42,7%.

Pese a la revisión a la baja de los aranceles, el Ejecutivo comunitario mantiene "firmemente" su opinión de que las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades chinas para activar los aranceles "no deberían de haber tenido lugar".

Según el análisis de Bruselas, China no tiene "pruebas suficientes para justificar" el inicio de tales investigaciones", por lo que ahora sus expertos van a "evaluar las consecuencias de las medidas" y actuar para defender los "intereses legítimos" del sector lácteo europeo.

Así las cosas, en línea con las normas internacionales de comercio, la Comisión Europea va ahora a estudiar las "opciones" de que dispone para elevar el caso ante la OMC, ha concluido el portavoz.

ARANCELES PARA QUESO FRESCO, NATA Y LECHE

El Ministerio de Comercio de China anunció el jueves la imposición a partir de este viernes de aranceles de entre el 7,4% y el 11,2% contra las importaciones de una serie de productos lácteos con origen en la Unión Europea, al determinar que las subvenciones recibidas por estos causaron "un daño sustancial" a la industria láctea de China, y que existía una relación causal entre las subvenciones y dicho perjuicio.

La medida, anunciada al cierre de la investigación al respecto lanzada en agosto de 2024 a petición de la Asociación Láctea de China y la Asociación de la Industria Láctea de China, representa una sustancial rebaja del castigo preliminar impuesto de forma provisional a finales del pasado mes de diciembre, que fijaba una gama de gravámenes a las importaciones lácteas procedentes de la UE que iban desde un mínimo del 21,9% hasta un máximo del 42,7%.

De este modo, sobre la base de la recomendación del Ministerio de Comercio, a partir de este viernes, los importadores de productos lácteos afectados originarios de la Unión Europea deberán pagar los derechos compensatorios correspondientes a la Aduana de la República Popular China.

Los productos lácteos afectados incluyen queso fresco y cuajada, queso procesado (rallado o en polvo), queso azul y otros quesos texturizados, leche y nata.

En el caso de empresas españolas afectadas como Campo de San Juan, CAPSA, Innolact, Lácteos Industriales Agrupados o Industrias Lácteas de Mollerusa, el arancel fijado pasa a ser del 9,5%, frente al gravamen provisional del 28,6% que fue implementado a finales de diciembre de 2025.