Los bungalows rozarán el 100% de ocupación en agosto en numerosos campings

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MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los bungalows alcanzarán ocupaciones cercanas al 100% durante el mes de agosto en numerosos campings españoles, según las previsiones de la Federación Española de Campings (FEEC), que atribuye esta evolución al creciente interés por alojamientos que combinan el contacto con la naturaleza con un mayor nivel de confort y servicios.

La organización enmarca estas previsiones en una temporada de verano en la que los campings afrontan los meses de mayor demanda con una ocupación media prevista cercana al 90%.

Según la FEEC, la transformación de la oferta de los campings durante los últimos años ha permitido incorporar alojamientos más confortables y adaptados a nuevos perfiles de viajeros, impulsando la demanda de los bungalows durante la temporada estival.

La presidenta de la Federación Española de Campings, Ana Beriain, ha dicho que los datos de ocupación muestran que cada vez más viajeros buscan combinar "la libertad del camping con el confort de un alojamiento equipado" y afirmó que el bungalow representa la evolución del camping hacia un modelo vacacional que integra naturaleza, comodidad y servicios.

La federación destaca además que el sector ha ampliado su oferta con nuevas modalidades de alojamiento, como tiendas safari, cabañas o casas en los árboles, dentro del segmento del glamping, con el objetivo de atraer a nuevos perfiles de viajeros y ampliar las opciones de alojamiento en plena naturaleza.

El secretario general de la FEEC, Sergio Chocarro, ha asegurado que el crecimiento de los bungalows refleja la evolución del sector hacia una oferta que va más allá del alojamiento y permite disfrutar de unas vacaciones completas en contacto con la naturaleza.