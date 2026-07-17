Burberry facturó un 5% más en su primer trimestre fiscal por su impulso en el continente americano y China

Archivo - Fachada del edificio donde se encuentra la tienda Burberry en el Paseo de Gracia en Barcelona, a 15 de enero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La firma textil británica Burberry alcanzó unos ingresos de 455 millones de libras esterlinas (535 millones de euros) en su primer trimestre fiscal acabado el 27 de junio, lo que supone elevar en un 5% el dato del ejercicio anterior gracias al crecimiento de las ventas en el continente americano y China.

De esta manera, las ventas en América aumentaron en un 12%, impulsadas por la demanda local y la captación de clientes a gran escala, mientras que en China se incrementaron entre otras cuestiones por el mayor número de clientes de la generación Z.

Por su parte, las ingresos en Asia Pacífico crecieron en un 3%, con especial mención a Corea del Sur con una variación positiva del 11% gracias al gasto turístico y la demanda local, y en la región EMEIA (Europa, Oriente Próximo, India y África) la facturación cayó un 3% debido al impacto del conflicto en Oriente Próximo y un menor desembolso del turismo.

Igualmente, el comercio electrónico experimento un crecimiento entre el 10% y el 20% y la consolidación de la marca entre los más jóvenes ha permitido el impulso de la facturación, con un aumento de dos dígitos entre los clientes de la generación Z.

En sus previsiones, Burberry estima que continuar incrementando sus ingresos y sus márgenes empresariales durante el ejercicio completo, aunque han señalado que el entorno geopolítico se encuentra en un momento de incertidumbre, lo que puede afectar al desempeño de la marca.

"Estoy satisfecho con nuestro progreso en el primer trimestre y el impulso que estamos generando con Burberry Forward. Por primera vez en tres años, experimentamos crecimiento en nuestras divisiones de ropa femenina, masculina, accesorios e infantil, impulsado por el excelente desempeño de la línea de ropa de abrigo. Nuestra estrategia está funcionando. Estamos atrayendo a una amplia gama de clientes de lujo en diversas categorías de productos, canales y regiones geográficas, lo que refuerza mi confianza en las oportunidades que se avecinan", ha sostenido el consejero delegado de Burberry, Joshua Schulman.